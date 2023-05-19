"Террористические акты": к покушениям на Татарского и Прилепина причастны США, — Патрушев

По словам секретаря Совбеза РФ, иностранные наемники и советники якобы принимают непосредственное участие в боевых действиях "на стороне украинских неонацистов", а инструкторы НАТО занимаются подготовкой "украинских диверсионно-террористических групп" и координируют их деятельность.

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Вашингтон якобы имеет непосредственное отношение к террористическим актам, совершаемым на территории России. По его мнению, американские спецслужбы координировали убийство военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) в Петербурге и покушение на писателя Захара Прилепина в Нижегородской области. Об этом сообщают росСМИ.

С таким заявлением Николай Патрушев выступил на совещании по нацбезопасности в Сыктывкаре (Республика Коми).

Среди преступлений, за которые якобы несут ответственность спецслужбы США, Патрушев также назвал убийство журналистки Дарьи Дугиной, подрыв Крымского моста и газопроводов "Северный поток " и "Северный поток — 2".

"Создавая новые угрозы национальной безопасности России, вскормленный англосаксами киевский неонацистский режим перенес террористические действия на территорию нашей страны. По имеющимся сведениям, совершенные [Киевом] на территории России террористические акты, в их числе убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, подрыв машины Захара Прилепина, взрыв Крымского моста, подрыв газопровода "Северный поток" и другие, спланированы и осуществлены при координации спецслужб США", — заявил Николай Патрушев.

Также секретарь Совбеза отметил, что иностранные наемники и советники принимают непосредственное участие в боевых действиях "на стороне украинских неонацистов", а инструкторы НАТО занимаются подготовкой "украинских диверсионно-террористических групп" и координируют их деятельность.

Кроме того, как сообщил Патрушев, террористические атаки сопровождаются якобы заранее подготовленными в Вашингтоне и Лондоне информационными кампаниями, которые призваны дестабилизировать общественно-политическую ситуацию и подорвать суверенитет РФ.

Напомним, что в воскресение, 2 апреля, в одном из кафе Санкт-Петербурга прогремел взрыв, в результате которого погиб российский военкор Владлен Татарский и еще 6 людей были ранены. В заведении проходило мероприятие на тему "Есть такая профессия военкор".

Покушение на пропагандиста Захара Прилепина произошло 6 мая в районе Нижнего Новгорода в России. Взрывное устройство было заложено под днище машины во время остановки у кафе.