"Терористичні акти": до замахів на Татарського та Прилєпіна причетні США, — Патрушев

За словами секретаря Радбезу РФ, іноземні найманці та радники нібито беруть безпосередню участь у бойових діях "на боці українських неонацистів", а інструктори НАТО займаються підготовкою "українських диверсійно-терористичних груп" та координують їхню діяльність.

Related video

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Вашингтон нібито має безпосереднє відношення до терористичних актів, які здійснюються на території Росії. На його думку, американські спецслужби координували вбивство військового кореспондента Владлена Татарського (Максима Фоміна) у Петербурзі та замах на письменника Захара Прилєпіна в Нижегородській області. Про це повідомляють росЗМІ.

З такою заявою Микола Патрушев виступив на нараді з нацбезпеки у Сиктивкарі (Республіка Комі).

Серед злочинів, за які нібито несуть відповідальність спецслужби США, Патрушев також назвав убивство журналістки Дарії Дугіної, підрив Кримського мосту та газопроводів "Північний потік" та "Північний потік — 2".

«Створюючи нові загрози національній безпеці Росії, вигодуваний англосаксами київський неонацистський режим переніс терористичні дії на територію нашої країни. вибух Кримського мосту, підрив газопроводу "Північний потік" та інші, сплановані та здійснені за координації спецслужб США", — заявив Микола Патрушев.

Також секретар Радбезу зазначив, що іноземні найманці та радники беруть безпосередню участь у бойових діях "на боці українських неонацистів", а інструктори НАТО займаються підготовкою "українських диверсійно-терористичних груп" та координують їхню діяльність.

Крім того, як повідомив Патрушев, терористичні атаки супроводжуються нібито заздалегідь підготовленими у Вашингтоні та Лондоні інформаційними кампаніями, які мають дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію та підірвати суверенітет РФ.

Нагадаємо, що у неділю, 2 квітня, в одному з кафе Санкт-Петербурга пролунав вибух, внаслідок якого загинув російський воєнкор Владлен Татарський та ще 6 людей було поранено. У закладі проходив захід на тему "Є така професія воєнкор".

Замах на пропагандиста Захара Прилєпіна стався 6 травня у районі Нижнього Новгорода у Росії. Вибуховий пристрій було закладено під днище машини під час зупинки біля кафе.