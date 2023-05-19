Не потянет бюджет МО: на Новой почте рассказали, почему не перевозят посылками Leopard и Bradley

Совладелец компании указал, что отправитель должен должным образом упаковать свою посылку и оплатить объявленную за нее стоимость, что станет для Министерства обороны Украины сложной задачей.

Related video

В компании "Новая почта" отреагировали на заявление российских пропагандистов относительно того, что компания перевозит из-за границы в Украину танки и БМП. Российских хакеров отправили вслед за российским кораблем и высмеяли глупые заявления россиян. Ответ РФ обнародовал совладелец компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк.

"Во-первых. Русский военный хакер иди нах..й. Все наши сервисы работают и будут работать. Да, у нас были проблемы, но в течение суток все восстановили. Во-вторых. Говорить, что доставляем Брэдли и Леопарды, это, мягко говоря, не понимать темы. Отправить нами танк сегодня невозможно", — написал он.

Совладелец компании указал, что отправитель должен должным образом упаковать свою посылку и оплатить объявленную за нее стоимость, что станет для Министерства обороны Украины сложной задачей.

"Отправитель не сможет выполнить все наши стандарты по упаковке, или на это уйдет много бумаги и пленки с пузырьками. Объемный вес посылки умноженный на объявленную стоимость – не потянет бюджет МО. Скорость доставки сможет вызвать ненужную панику, суету у орков и сможет помешать нашим генералам спокойно проводить свое продуманное контрнаступление", — написал он.

Напомним, что в России заявили, что в результате кибератаки уничтожены сотни серверов компании "Новая почта", которая осуществляла поставки британских БМП Bradley и немецких танков Leopard из стран Запада в Украину. Поэтому логистика украинской армии была нарушена, а базы позволят выявить конкретных лиц, поставляющих ВСУ военное оборудование.

Ранее сообщалось, что ранее сообщалось, что Кремль теряет контроль над хакерами, которые используют для атак против Украины.