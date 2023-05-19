Не потягне бюджет МО: на Новій пошті розповіли, чому не перевозять посилками Leopard і Bradley

Співвласник компанії вказав, що відправник має належним чином запакувати свою посилку та оплатити оголошену за неї вартість, що стане для Міністерства оборони України складним завданням.

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У компанії "Нова пошта" відреагували на заяву російських пропагандистів щодо того, компанія перевозить з-за кордону в Україну танки та БМП. Російських хакерів відправили слідом за російським кораблем і висміяли дурнуваті заяви росіян. Відповідь РФ оприлюднив співвласник компанії "Нова пошта" Володимир Поперешнюк.

"По-перше. Рускій воєнний хакер іди нах..й. Всі наші сервіси працюють і будуть працювати. Так, ми мали проблеми, але протягом доби все відновили. По-друге. Говорити, що доставляємо Бредлі та Леопарди, це, м’яко кажучи, не розуміти теми. Відправити нами танк сьогодні неможливо", — написав він.

Співвласник компанії вказав, що відправник має належним чином запакувати свою посилку та оплатити оголошену за неї вартість, що стане для Міністерства оборони України складним завданням.

"Відправник не зможе виконати всі наші стандарти з пакування, або на це піде багато паперу і плівки з бульбашками. Об’ємну вагу посилки помножену на оголошену вартість – не потягне бюджет МО. Швидкість доставки зможе викликати непотрібну паніку, суєту в орків і зможе завадити нашим генералам спокійно проводити свій продуманий контрнаступ", — написав він.

Нагадаємо, що у Росії заявили, що в результаті кібератаки знищено сотні серверів компанії "Нова пошта", яка здійснювала постачання британських БМП Bradley та німецьких танків Leopard із країн заходу до України. Через це логістику української армії було порушено, а бази дозволять виявити конкретних осіб, які постачають ЗСУ військове обладнання.

Раніше повідомлялося, що раніше повідомлялося, що Кремль втрачає контроль над хакерами, яких використовує для атак проти України.