"Я со стволом, ты со стволом": пропагандист Соловьев вызвал Зеленского на дуэль (видео)

По словам Соловьева, президент Украины смотрит каждую его передачу, после чего всякий раз вызывает к себе главу ГУР Кирилла Буданова, требуя ликвидации российского пропагандиста.

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Оскорбления в адрес президента Украины Владимира Зеленского со стороны российского пропагандиста Владимира Соловьева — явление привычное. В своем же недавнем эфире он, ко всему прочему, предложил украинскому лидеру дуэль на манер прошлых веков. Фрагмент эфира опубликовала в Twitter журналист The Daily Beast Джулия Дэвис.

"Тем временем в России. Владимир Соловьев истерически и лицемерно вызвал Зеленского на дуэль. Его определенно затронули заявления на саммите G7 о мирном плане по Украине, он дал понять, что Россия в этом не заинтересована", — отметила автор поста.

"Для меня Зеленский — мелкий, подлый, гадкий штымп, который смотрит каждую нашу передачу и вызывает к себе Кирилла Буданова, и говорит: "Не, ну я же тебе сказал убить Соловьева"", — заявил пропагандист.

После чего предложил "встретиться по-мужски": "Я со стволом, ты со стволом".

В качестве примера он упомянул о том, что в прошлом правители берегли свои армии и устраивали дуэли друг с другом.

Со слов Соловьева, президент Украины только и думает о том, как ликвидировать одного из главных тружеников российской пропаганды: "Устраивает истерики, бьется, переживает".

Он также раскритиковал план по мирному урегулированию, отметив, что в таком случае России пришлось бы капитулировать.

"И о чем вы там собираетесь говорить? Непонятно. Ну, наверное, это будет разговор как Patriot с "Кинжалом": болтовни много, а результат один: нету вашего Patriot", — заявил Соловьев.

Владимир Соловьев — о своей ликвидации

Напомним, что, по данным СМИ, у ЗРК Patriot были "минимальные повреждения" после массированной атаки РФ на Киев. Однако поврежденный компонент даже не пришлось везти на ремонт, и в целом система функциональна.

Также сообщалось, что Владимир Соловьев призывал уничтожить Украину после атаки дрона в Москве над Кремлем. Более того, он требовал нанести ядерный удар по границе Украины и Польши, а также уничтожить правительственные кварталы в Киеве, Одессе, Харькове и Ивано-Франковске.