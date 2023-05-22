"Враг слабеет": Washington Post о планах Украины окружить Бахмут

Один из украинских десантников написал журналистам, что они закрепились в районе Клещиевки. Несмотря на стратегическую неважность Бахмута, аналитики считают, что бои на направлении могут сковать российские силы.

Related video

Пока украинские Силы обороны сократились до небольших плацдармов в разрушенном Бахмуте, есть достижения в продвижении на флангах. Конечная цель командования – это взять в окружение город. Об этом сообщает The Washington Post.

"Я в окопах. Мы укрепились на позициях. Вокруг нас много мертвых россиян", — написал журналистам в смс-сообщении боец 5-й отдельной Десантно-штурмовой бригады Юрий в районе Клещиевки.

Украинские войска продолжают держать окрестности Бахмута, включая территорию, где был монумент с советским самолетом МиГ. Об этом изданию рассказали несколько участвовавших в обороне бойцов.

Генерал-полковник Александр Сырский признал, что Украина контролирует лишь небольшую часть Бахмута, однако добавил, что теперь город в "тактическом окружении". В издании отмечают, что слова о стратегии продолжения битвы, независимо от технически контролирующего город, появились после заявления Зеленского во время визита на встречу Большой семерки. Украинский президент сказал, что от города ничего не осталось. Это по мнению автора, поднимает вопрос, как бы выглядела украинская победа, включая потери людей и уничтожение города.

В субботу, 20 мая владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники захватили Бахмут, а Кремль обнародовал заявление Путина, в котором высоко оценено "освобождение" города. Украина официально опровергла это заявление. Но при этом в издании отмечают, что полный захват Бахмута был бы редкой победой для РФ, пытающейся захватывать с первых дней войны.

Аналитики считают, что битва за Бахмут не имеет стратегической важности в рамках более широких боевых действий. Однако некоторые считают, что бои на Бахмутском направлении могут сковать российские силы в других местах.

Добавим, в Генштабе ВСУ 22 мая заявили, что бои за Бахмут продолжаются. Кроме этого враг потерпел неудачу в попытках восстановить позиции у Ивановского.

Напомним, 22 мая в ISW считают, что ЧВК "Вагнер" вряд ли сможет наступать дальше Бахмута. Силы наемников уменьшаются.

21 мая Зеленский прокомментировал ситуацию в Бахмуте. Украинский президент опроверг потерю города.