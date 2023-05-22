"Ворог слабшає": Washington Post про плани України оточити Бахмут

Один з українських десантників написав журналістам, що вони закріпилися в районі Кліщіївки. Попри стратегічну неважливість Бахмута аналітики вважають, що бої на напрямку можуть скувати російські сили.

Related video

Поки українські Сили оборони скоротилися до невеликих плацдармів у зруйнованому Бахмуті, є досягнення у просування на флангах. Кінцева мета командування — це взяти в оточення місто. Про це повідомляє The Washington Post.

"Я в окопах. Ми укріпилися на позиціях. Навколо нас багато мертвих росіян", — написав журналістам у смс-повідомленні боєць 5-ї окремої Десантно-штурмової бригади Юрій в районі Кліщіївки.

Українські війська продовжують тримати околиці Бахмута, включно з територією, де був монумент з радянським літаком МіГ. Про це виданню розказало декілька бійців, які брали участь в обороні.

Генерал-полковник Олександр Сирський визнав, що Україна контролює лише невелику частину Бахмута, однак він додав, що тепер місто в "тактичному оточенні". У виданні зазначають, що слова про стратегію продовження битви, незалежно від того, хто технічно контролює місто, зʼявилися після заяви Зеленського під час візиту на зустріч Великої сімки. Український президент сказав, що від міста нічого не залишилось. Це на думку автора, порушує питання, як би виглядала українська перемога, включно з втратами людей та знищення міста.

У суботу, 20 травня власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці захопили Бахмут, а Кремль оприлюднив заяву Путіна, в якому високо оцінено "звільнення" міста. Україна офіційно спростувала цю заяву. Але при тому у виданні зазначають, що повне захоплення Бахмута було б рідкісною перемогою для РФ, яка намагається захоплювати з перших днів війни.

Деякі аналітики вважають, що битва за Бахмут не має стратегічної важливості в межах ширших бойових дій. Проте деякі з них вважають, що бої на Бахмутському напрямку можуть скувати російські сили в інших місцях.

Додамо, у Генштабі ЗСУ 22 травня заявили, що бої за Бахмут тривають. Окрім цього ворог зазнав невдачі у спробах відновити позиції біля Іванівського.

Нагадаємо, 22 травня в ISW вважають, що ПВК "Вагнер" навряд чи зможе наступати далі Бахмута. Сили найманців зменшуються.

21 травня Зеленський прокоментував ситуацію в Бахмуті. Український президент спростував втрату міста.