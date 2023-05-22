Пыталась обмануть ПВО Украины: в Польше заявили, что ракета под Быдгощем была безопасной

Российская ракета из-за технической неисправности поменяла маршрут и залетела в воздушное пространство Польши. Поэтому о преднамеренной атаке речь не идет, отметил замминистра обороны страны Марчин Очепа.

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Заместитель министра национальной обороны Польши Марчин Очепа 22 мая заявил, что российская ракета, обломки которой были найдены в апреле этого года неподалеку Быдгоща, не представляла угрозы для страны. По его словам, ракета залетела в воздушное пространство Польши в результате технической неполадки, изменив свой маршрут. Заявление замминистра опубликовало польское издание 300 Polityka.

В своих комментариях инцидента Очепа предложил сохранять умеренность в оценках. Он пояснил, что по сути речь идет о непреднамеренной атаке, поскольку ракета была выпущена российской стороной с целью "запутать украинские ПВО".

"Мы не говорим здесь о ракете, которая была нацелена на Польшу и своей целью имела именно территорию Польши. Мы говорим о ракете, которая должна была обмануть систему ПВО Украины, но в результате неполадки изменила маршрут и самоликвидировалась", — отметил Очепа.

Замминистра добавил, что ракета сумела пересечь польскую границу, потому что была способна маневрировать и быстро менять высоту. Кроме того ракета не имела боевой части, поэтому не представляла особой опасности для Польши.

"Иными словами, мы не имели здесь дело ни с угрозой, ни с целенаправленной атакой", — подчеркнул чиновник.

Также Очепа опроверг сведения о конфликте из-за упавшей ракеты между руководством Минобороны и польскими военачальниками, о существовании которого писали польские СМИ. По его словам, между представителями оборонного ведомства и генералитетом нет и не может быть никаких споров из-за происшествия.

"Премьер-министр или министр обороны не стараются быть генералами, а генералы не пытаются быть политиками", — подытожил он.

Напомним, 11 мая Министр обороны Польши Мариуш Блащак официально подтвердил, что под Быдгощем в декабре прошлого года нашли обломки именно российской ракеты. По его словам, польские военные прозевали ракету несмотря на то, что украинская сторона предупредила о приближающемся к польскому пространству объекте.

Глава администрации президента Польши Павел Шрот 19 мая рассказал, что была найдена боеголовка российской ракеты. Как выяснилось взрывчатка в ней отсутствовала, а вместо нее был залит бетон.