Намагалася обдурити ППО України: у Польщі заявили, що ракета під Бидгощем була безпечною

Російська ракета через технічну несправність змінила маршрут і залетіла в повітряний простір Польщі. Тому про навмисну атаку не йдеться, зазначив заступник міністра оборони країни Марчін Очепа.

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Заступник міністра національної оборони Польщі Марчін Очепа 22 травня заявив, що російська ракета, уламки якої були знайдені у квітні цього року неподалік Бидгоща, не становила загрози для країни. За його словами, ракета залетіла у повітряний простір Польщі внаслідок технічної несправності, змінивши свій маршрут. Заяву заступника міністра опублікувало польське видання 300 Polityka.

У своїх коментарях інциденту Очепа запропонував зберігати поміркованість в оцінках. Він пояснив, що по суті йдеться про ненавмисну атаку, оскільки ракета була випущена російською стороною з метою "заплутати українські ППО".

"Ми не говоримо тут про ракету, яка була націлена на Польщу і своєю метою мала саме територію Польщі. Ми говоримо про ракету, яка мала обдурити систему ППО України, але внаслідок неполадки змінила маршрут і самоліквідувалася", — зазначив Очепа.

Заступник міністра додав, що ракета зуміла перетнути польський кордон, бо була здатна маневрувати та швидко змінювати висоту. Крім того, ракета не мала бойової частини, тому не становила особливої небезпеки для Польщі.

"Іншими словами, ми не мали тут справу ні з загрозою, ні з цілеспрямованою атакою", — наголосив чиновник.

Також Очепа спростував відомості про конфлікт через ракету, що впала, між керівництвом Міноборони і польськими воєначальниками, про існування якого писали польські ЗМІ. За його словами, між представниками оборонного відомства та генералітетом немає і не може бути жодних суперечок через цю подію.

"Прем'єр-міністр чи міністр оборони не намагаються бути генералами, а генерали не намагаються бути політиками", — підсумував він.

Нагадаємо, 11 травня Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак офіційно підтвердив, що під Бидгощем у грудні минулого року знайшли уламки саме російської ракети. За його словами, польські військові прогавили ракету незважаючи на те, що українська сторона попередила про об'єкт, що наближається до польського простору.

Глава адміністрації президента Польщі Павло Шрот 19 травня розповів, що було знайдено боєголовку російської ракети. Як з'ясувалося, вибухівка в ній була відсутня, а замість неї був залитий бетон.