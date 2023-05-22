Взрывы в Белгородской области: из воинской части поступают "тревожные вести", – власти (видео)

Из-за обстрелов жителям региона массово приходят SMS с призывом эвакуации. Губернатор Вячеслав Гладков говорит о попадании снарядов в дома, но советует людям не паниковать.

Related video

Белгородские чиновники обеспокоены утренними обстрелами региона. На совещании у губернатора Вячеслава Гладкова 22 мая доложили о "тревожных вестях" из воинской части.

"Десять минут назад… Есть вопросы, и сейчас идет еще. Пока сообщение по одному дому пришло, есть тревожные вести с воинской части", — заявил глава администрации пограничного Грайворона Геннадий Бондарев.

По данным Гладкова, жители Белгородской области 22 мая массово получали SMS-рассылки с призывом немедленно эвакуироваться из-за обстрелов. Представитель власти назвал эти сообщения "информационной атакой на Белгородскую область" с целью вызвать панику из-за массированного обстрела Грайворонского района.

"Еще раз повторюсь: в Грайворонском районе ни один мирный житель не пострадал, нет ни раненых, ни убитых", — успокоил чиновник жителей региона.

Гладков добавил, что предложение эвакуироваться поступало и жителям Шебекинского округа от Шебекинской администрации.

"Это вранье, этого нет. Будет ухудшение будет улучшение — мы сразу всю необходимую информацию предоставим", — продолжил он.

Российский губернатор обвинил ВСУ в обстреле Грайворонского городского округа. По его данным, сработала система ПВО и часть ракеты упала в огород частного домовладения в селе Антоновка.

Под минометный обстрел попало село Козинка — снаряды попали в три частных домовладения. В селе Гора-Подол загорелся склад сена в фермерском хозяйстве. В Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, разрушений нет. В селе Замостье поврежден забор частного жилого домовладения.

Напомним, что 22 мая поступали сообщения о взрывах и перестрелке на границе Украины и Белгородской области. РосСМИ утверждали, что был бой вооруженных сил РФ с якобы ДРГ возле деревни Дроновка.

Бойцам "Русского Добровольческого корпуса" 22 мая удалось продвинуться на 10 километров в результате удачного рейда в Белгородской области.