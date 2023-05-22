Оборонка в РФ работает над модификацией снаряда "Краснополь" для применения с БПЛА

РосСМИ пишут, что новый боеприпас проходит "обкатку" в зоне боевых действий в Украине, однако о серийном производстве пока речь не идет.

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Российские инженеры из конструкторского бюро (КБ) имени Шипунова работают над новой модификацией снаряда "Краснополь", который российские военные считают высокоточным. В частности речь идет о боеприпасе, предназначенном для применения ударными беспилотниками, сообщило 22 мая агентство ТАСС.

В публикации отмечается, что по данным представителей холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", разработка модифицированного корректируемого управляемого боеприпаса "Краснополь" для применения с БПЛА завершена. Теперь новое творение российских инженеров проходит испытания в зоне боевых действий в Украине. При этом о планах серийного производства данного вида боеприпасов пока ничего не говорится.

В связи с этим "Военное обозрение" пишет, что сведения о разработке модифицированного снаряда "Краснополь" поступали еще в декабре прошлого года. Кроме того, что снаряд разрабатывался для применения с беспилотников, также якобы был разработан вариант для стрельбы из миномета.

Характеристики снаряда "Краснополь"

Боеприпас "Краснополь" 2К25 — корректируемый осколочно-фугасный снаряд калибра 152 мм и 155 мм. Он оснащен донным газогенератором и имеет самонаводящуюся боеголовку с лазерным целеуказателем. На сегодняшний день на вооружении российской армии пока состоит вариант снаряда — 152-мм 3ОФ39М "Краснополь-М" с массой боевой части 8 кг и дальностью полета до 25 км.

Разрезной макет снаряда "Краснополь"

С учетом того, что боеприпас имеет стандартный калибр 152 мм, он может применяться всей линейкой российских артиллерийских систем, в числе которой САУ "Мста-С", "Мста-СМ" и "Коалиция-СВ".

Боеприпас создавался в качестве высокоточного оружия для поражения малогабаритных целей одним выстрелом. При этом разработчики утверждают, что целеуказатель боеприпаса позволяет захватывать до трех целей одновременно.

Что касается применения данного вида боеприпасов в российско-украинской войне, то обозреватели Defence Express отмечают, что войска оккупантов жалуются на острую нехватку этих снарядов. Вероятно, существует проблема массового производства "Краснополя", которая может быть связана с тем, что стоимость одного снаряда оценивается в 35 тысяч долларов США.

Ранее сообщалось, что российские войска в течение суток выпускают по Украине до 30 тысяч различных снарядов. При этом, как сообщил Интерфакс, год назад оккупанты выпускали в сутки 60 тысяч артиллерийских боеприпасов.