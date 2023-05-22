Оборонка в РФ працює над модифікацією снаряду "Краснополь" для застосування з БПЛА

РосЗМІ пишуть, що новий боєприпас проходить "обкатку" в зоні бойових дій в Україні, проте про серійне виробництво поки не йдеться.

Related video

Російські інженери з конструкторського бюро (КБ) імені Шипунова працюють над новою модифікацією снаряда "Краснополь", який російські військові вважають високоточним. Зокрема йдеться про боєприпас, який призначений для застосування ударними безпілотниками, повідомило 22 травня агентство ТАСС.

У публікації зазначається, що за даними представників холдингу "Високоточні комплекси" держкорпорації "Ростех", розробку модифікованого коректованого боєприпасу "Краснополь" для застосування з БПЛА завершено. Тепер новий витвір російських інженерів проходить випробування у зоні бойових дій в Україні. При цьому про плани серійного виробництва цього виду боєприпасів поки що нічого не говорять.

У зв'язку з цим "Военное обозрение" пише, що відомості про розробку модифікованого снаряду "Краснополь" з'явились ще у грудні минулого року. Крім того, що снаряд розроблявся для застосування з безпілотників, також нібито було розроблено варіант для стрільби з міномета.

Характеристики снаряду "Краснополь"

Боєприпас "Краснополь" 2К25 — коректований осколково-фугасний снаряд калібру 152 мм і 155 мм. Він оснащений донним газогенератором і має боєголовку з лазерним цілевказівником. На сьогоднішній день на озброєнні російської армії поки що перебуває варіант снаряда — 152-мм 3ОФ39М "Краснополь-М" з масою бойової частини 8 кг та дальністю польоту до 25 км.

Розрізний макет снаряду "Краснопіль"

З огляду на те, що боєприпас має стандартний калібр 152 мм, він може застосовуватися всією лінійкою російських артилерійських систем, серед яких САУ "Мста-С", "Мста-СМ" та "Коаліція-СВ".

Боєприпас створювався як високоточна зброя для ураження малогабаритних цілей одним пострілом. При цьому розробники стверджують, що цілевказівник боєприпасу дозволяє захоплювати до трьох цілей одночасно.

Що стосується застосування цього виду боєприпасів у російсько-українській війні, то оглядачі Defence Express зазначають, що війська окупантів скаржаться на гостру нестачу цих снарядів. Ймовірно, існує проблема масового виробництва "Краснополя", яка може бути пов'язана з тим, що вартість одного снаряда оцінюється у 35 тисяч доларів США.

Раніше повідомлялося, що російські війська протягом доби випускають по Україні до 30 тисяч різних снарядів. При цьому, як повідомив Інтерфакс, рік тому окупанти випускали за добу 60 тисяч артилерійських боєприпасів.