"Не чешется": Пригожин "наехал" на Минобороны РФ из-за прорыва ДРГ в Белгородскую область

Руководитель наемников считает, что российское оборонное ведомство плохо справляется со своими обязанностями по защите страны, поэтому отпор вошедшим в Белгородскую область бойцам РДК и ЛСР, скорее всего, давали пограничники.

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Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские власти никак не побеспокоились о защите российских границ, из-за чего, по его словам, туда свободно и часто заходят ДРГ. Об этом в понедельник, 22 мая сообщает пресс-служба Евгения Пригожина.

По словам лидера наемников "спецоперация" перешла в "фазу войны", однако военно-политическое руководство РФ не реагирует на это.

"Уже не впервые в Белгородской, Курской, Брянской областях гремят взрывы и погибают люди… И пограничники все, что делают — просто документы проверяют. Поэтому отпор этому ДРГ, я думаю, что смело, со всей ответственностью, давали именно пограничники. А вот где были военные тогда, когда прорвалась ДРГ – это большой вопрос, который надо задать руководству военного ведомства", — отметил Пригожин.

Лидер ЧВК "Вагнер" отметил, что военное ведомство РФ "не чешется по поводу укрепления наших границ, откуда может пойти украинская армия".

"Если они наступать не могут, это не Министерство наступления, а Министерство обороны, поэтому оборонять свою страну они обязаны. А то, что сейчас они рассказывают, как они пришли на помощь, это не что иное, как очередная пиар-акция от неумелых пиарщиков", — заявил он.

Напомним, 22 мая в российском Белгороде утром 22 мая фиксируются обстрелы и неизвестная военная техника.

Также напомним, в тот же день стало известно, что "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" провели рейд под Белгородом. Бойцы зашли вглубь на 10 км.