В ВСУ назвали Крымский мост "опасным объектом" для побега россиян (видео)

Силы обороны Украины фиксируют конкретные движения, конкретную концентрацию автомобилей и людей на главных направлениях, а также через Крымский мост, имеющий для россиян сакральное значение, чем и опасен.

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Крымский мост — это опасный объект и в известной степени сакральный для россиян, поэтому они используют разные варианты выезда. Подробности сообщила в эфире телемарафона Наталья Гуменюк, руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг.

По ее словам, ситуация для россиян на временно оккупированном полуострове уже не такая радостная, как это было раньше. Силы обороны Украины фиксируют конкретные движения, конкретную концентрацию автомобилей и людей на главных направлениях.

"Постепенно у них происходит осознание и движение в соответствующем направлении", — сказала Гуменюк.

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По ее словам, оккупанты пытаются вывезти из Крыма все то, что их связывало все эти годы. Она подчеркнула, что представители оккупационных властей стремятся скрыть следы своих преступлений. По словам представительницы ВСУ, захватчики будут отвечать за свои действия на полуострове. Гуменюк назвала не менее важной и идеологию, которая влияла на их мышление.

"Не все, кто действительно сегодня находится в Крыму, считают, что Крым аннексирован и Крым под оккупацией — им и нужен этот выход", – пояснила она.

Напомним, эксперт Олег Катков рассказал, что крылатые ракеты Storm Shadow лучше ATACMS, поскольку имеют более совершенную систему наведения на цели, а также могут поражать движущиеся объекты. Они могут стать "сюрпризом" для Керченского моста. По его словам, ракета имеет запрограммированный маршрут, через что способна обходить противовоздушную оборону врага. Эффективность Storm Shadow — 97%.

Также 22 мая в Офисе Президента поделились подробностями освобождения Крыма. Украинские военные, как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, вправе использовать все возможные военные силы при деоккупации территорий и полуостров не станет исключением. Это прямая обязанность государства.