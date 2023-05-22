"Границы сломаны": "Русский добровольческий корпус" передал привет Путину с Белгородщины (видео)

Бойцы РДК выразили надежду, что в скором времени российский диктатор будет стерт с лица Российской Федерации.

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Вернувшиеся в РФ бойцы "Русского добровольческого корпуса", чтобы строить Россию без президента России Владимира Путина записали видео с Белгородщины. Они заявили о прорыве границы и передали приветствие "дедушке Путину". Видео выложили в телеграмм-канале подразделения.

На видео два бойца "Русского добровольческого корпуса", которые сейчас находятся на территории РФ, делятся эмоциями.

"Границы ключ сломан пополам, и дедушка Путин совсем скоро превратится в липовый цвет", — сказали бойцы РДК.

Напомним, 22 мая российские медиа сообщили о взрывах и боях на границе с Украиной. В Белгородской области заявили о прорыве украинской ВРГ. В ГУР Минобороны заявили, что россияне создают "полосу безопасности" для защиты гражданских граждан Украины.

По данным росСМИ, стрельба была слышна в городе Грайворон, а также селах Дроновка и Козинка в Белгородской области. Ответственность за события взяли на себя граждане России по РДК и легиону "Свобода России". В легионе "Свобода России" заявили, что село Гора-Подол "пройдено".

Также в легионе "Свобода России" объяснили, для чего им Белгородская область.