Украинские защитники эффектно сбросили ударный дрон на разведкомплекс "Ирония" (видео)

Современный комплекс "Ирония" позволял оккупантам вести круглосуточное наблюдение на одном из участков боевых действий. Бойцы Сил обороны смогли провести успешную операцию по уничтожению благодаря прикрытию дружественных подразделений.

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Российский современный комплекс "Ирония" был уничтожен операторами ССО Украины. Современный комплекс наблюдения был установлен оккупантами на одном из операционных участков. Об этом в понедельник, 22 мая передает пресс-служба ССО.

Украинские военные смогли уничтожить российский комплекс, установленный оккупантами на одном из операционных участков, с помощью ударного дрона, лишив оккупантов важного элемента разведки. В пресс-службе отмечают, что успех в операции воинов ССО обеспечило прикрытие дружественными подразделениями Сил обороны Украины.

По информации пресс-службы, с помощью "Иронии" российские военные собирали информацию о действиях украинских защитников, выявляли расположение военной техники и определяли личный состав ВСУ.

В сам комплекс "Ирония" входят далекомер, тепловизор и круглосуточная опция видеосъемки, которые позволяли российским военным вести круглосуточное наблюдение.

Напомним, 8 мая Силы Специальных операций уничтожили пулеметный расчет противника в Бахмуте метким выстрелом из гаубицы М777.

Также напомним, в конце апреля воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ точным попаданием из противотанкового ракетного комплекса Javelin уничтожили российский танк Т-90.