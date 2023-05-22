Українські захисники ефектно скинули ударний дрон на розвідкомплекс "Іронія" (відео)

Сучасний комплекс "Іронія" дозволяв окупантам вести цілодобове спостереження на одній з дільниць бойових дій. Бійці Сил оборони змогли провести успішну операцію зі знищення завдяки прикриттю дружніх підрозділів.

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Російський сучасний комплекс "Іронія" було знищено операторами ССО України. Сучасний комплекс спостереження було встановлено окупантами на одній з операційних ділянок. Про це у понеділок, 22 травня, передає пресслужба ССО.

Українські військові змогли знищити російський комплекс, встановлений окупантами на одній з операційних ділянок, за допомогою ударного дрону, позбавивши окупантів важливого елемента розвідки. У пресслужбі зазначають, що успіх в операції воїнів ССО бів забезпечений за допомогою прикриття дружніми підрозділами Сил оборони України.

За інформацією пресслужби, за допомогою "Іронії" російські військові збирали інформацію про дії українських захисників, виявляли розташування військової техніки та визначали особовий склад ЗСУ.

До самого комплексу "Іронія" входять далекомір, тепловізор та цілодобова опція відеозйомки, які дозволяли російським військовим вести цілодобове спостереження.

Нагадаємо, 8 травня Сили Спеціальних операцій знищили кулеметний розрахунок супротивника в Бахмуті влучним пострілом з гаубиці М777.

Також нагадаємо, наприкінці квітня воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ влучним пострілом з протитанкового ракетного комплексу Javelin знищили російський танк Т-90.