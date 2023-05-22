"Их там нет": кто отдал приказ "освободить" Белгородскую область?

Создание легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" долгое время ставилось под сомнение. Документов, подтверждающих существование формирований в составе ВСУ нет, тем не менее, это не мешает им сражаться за Украину. Так кто же отдал приказ зайти им сегодня в Белгородскую область?

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В Офисе президента Украины опровергли информацию о какой-либо причастности украинских военных к инцидентам в Белгородской области РФ. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Украина не имеет прямого отношения к событиям, развернувшимся в Белгородской области 22 мая.

"Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, впрочем, не имеет к ней непосредственного отношения, — написал Подоляк и добавил: Единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках".

Он подытожил, что танки продаются в любом российском военторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан Российской Федерации.

Основатель проекта A.Drones, служащий ВСУ Юрий Касьянов в разговоре с Фокусом согласился с Подоляком, но с небольшой поправкой.

"Если любая военная сила вышла за пределы нашей страны, через границу, то, очевидно, Украина имеет к этому отношение. Просто мы таким образом смеемся и иронизируем над нашим противником, который любит повторять "нас там нет" "и это не мы" — такая ответка России от нас", — говорит Касьянов.

Так же, по его словам, во время войны обществу не обязательно знать все детали операций и кто кому подчиняется, поэтому сложно однозначно ответить на вопрос: выполняют российские бойцы-добровольцы украинский приказ или нет.

"Не вижу ничего плохого в том, чтобы мы атаковали Белгородскую область, Россия — агрессор и применение любой военный силы по всей территории этой страны имеет законные основания по всем нормам международного права. Но если наш штаб не считает нужным подтверждать операцию легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" (РДК) как операцию ВСУ — значит, им виднее", — подытожил Касьянов.

Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в воскресенье, 21 мая, российская область была якобы обстреляна 71 раз. Была повреждена линия электропередачи рядом с хутором Шаховка. Сегодня, 22 мая, стало известно, что бойцы РДК провели новый рейд в Белгородской области. Им удалось продвинуться на 10 км от границы. В подтверждение этому они опубликовали видео в своем Telegram-канале: бойцы стоят рядом с селом Безлюдовка, которое находится всего в нескольких километрах от украинско-российской границы. Всего они смогли попасть в три населенных пункта — Безлюдовку, Чуровичи и Любимовку. Это все российская территория.

Также стали появляться сообщения о неизвестной военной технике и вертолетах на территории Белгорода, а также новых обстрелах. Вячеслав Гладков вновь утверждает, что с самого утра 22 мая Грайворонский городской округ якобы находится под обстрелом ВСУ. По его словами, по "украинским" ракетам отработали средства ПВО. В российских соцсетях пишут о минометных обстрелах села Козинка. В Новой Таволжанке неизвестные сбросили взрывное устройство с помощью БПЛА — обошлось без жертв. Сам беспилотник упал в 100 метрах от жилого здания. РосСМИ заявляют, что Вооруженные силы РФ ведут бой c ДРГ на границе у деревни Дроновка. При этом добровольцы из РДК сказали, что "освободили" Козинку в Белгородской области и зашли в административный центр района — город Грайворон с населением в более чем 6 тыс. человек.

Свой "визит" на Белгородщину легион объяснил намерением создать там демилитаризованную зону.

"Ситуация сложная, легион и РДК создают демилитаризованную зону на границе с РФ, откуда они не смогут обстреливать Украину. В дальнейшем — движемся к освобождению всей России от путинского диктата и прекращению преступной войны", — отметили в пресс-службе подразделения.