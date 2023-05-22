Работают в "Пятерочке" и "Перекрестке": в РФ ввели "продуктовые карточки" для бедных

По информации СМИ, покупательская способность граждан РФ за год, после начала полномасштабного вторжения, снизилась до 15 из 24 базовых продовольственных товаров.

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Первый автономный округ в РФ запустил электронные "продуктовые карточки" для бедных слоев населения. Об этом в понедельник, 22 мая сообщает российское издание The Moscow Times.

По информации журналистов, нуждающимся жителям Ямало-Ненецкого автономного округа будут раздавать электронные сертификаты для оплаты покупок в сети супермаркетов "Пятерочка" и "Перекресток".

Жители округа, которые нуждаются в помощи, будут получать социальные выплаты на карты платежной системы "Мир", при этом тратить данные выплаты можно будет только в специализированной сети указанных брендов продуктовых магазинов, принадлежащих к X5 Retail Group.

"ЯНАО стал первым регионом в России, в котором льготники смогут оплачивать товары электронными сертификатами", — сообщает одно из местных СМИ.

По информации журналистов, уже сейчас карточки используются для получения мер поддержки семьями с новорожденными детьми, а также стартовал пилотный проект по представлению детского питания.

Падение доходов в России

Издание отмечает, что развязанная Россией война в Украине привела к новой волне падения доходов и всплеску инфляции в РФ. По данным Росстата, в 2022 году реальные доходы населения России снизились на 1%, на фоне роста в 3,2%, который наблюдался в 2021 году. При этом рост цен, по сравнению с прошлым годом, достиг 17,83% в годовом выражении.

Таким образом, по информации журналистов, покупательская способность граждан РФ снизилась до 15 из 24 базовых продовольственных товаров. До начала войны в Украине, россияне со средним доходом могли позволить себе купить около 102 кг говядины, в то время как в 2023 году уже — 97 кг.

Продажи продовольственных товаров в РФ в 2022 году году уменьшились 1,5%, а в первом квартале 2023 года уменьшились еще на 3,4%.

Напомним, по данным аналитиков из агентства Bloomberg, решение президента РФ Владимира Путина о проведении мобилизации, принятое осенью 2022 года серьезно ударит по двум слабым местам российской экономики. Россию будет ждать падение ВВП и сокращение бюджета многих российских семей.

Также напомним. в середине марта 2023 года президент России Владимир Путин, во время пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что экономика России "начала развиваться по новой модели".