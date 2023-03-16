"Такая хорошая музыка": те, кто остались в РФ, оказались умнее, — Путин (видео)

Российский лидер "похвалил" бизнесменов, которые не уехали из страны и заявил, что "позитивные тенденции в российской экономике набирают силу".

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В четверг, 16 марта, во время пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент России Владимир Путин заявил, что экономика России "начала развиваться по новой модели".

Ежегодный съезд РСПП проводится в Московском международном доме музыки. Это первая встреча главы государства с российскими предпринимателями с 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение в Украину.

По информации местных СМИ, в мероприятии принимают участие около тысячи делегатов, среди которых ведущие предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, члены правительства РФ, главы министерств и других ведомств.

По словам Путина во время выступления перед делегациями, уже во втором квартале 2023 ожидается рост ВВП страны.

"Активная, созидательная позиция РСПП и бизнес-сообщества в целом особенно востребована сейчас, когда российская экономика обретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, о чем было сказано недавно в послании Федеральному собранию", — сказал глава РФ.

Путин заявил, что России удалось компенсировать закрытие западных рынков и, в целом внешнеторговый оборот страны в прошлом году вырос более чем на 8%, профицит торгового баланса в 2022 году составил $332 млрд.

"Мы с вами находимся в Доме музыки, вот такая хорошая музыка", — отметил он.

Также президент России заявил в ходе выступления о планах государства поддерживать предпринимателей, которые не прячут активы в офшорах и ответственный бизнес, которому важны долгосрочная репутация и доброе имя.

"Вы знаете, я же со многими здесь многие годы знаком, и часто слышал: ну там надежнее. А теперь? Те, кто остались здесь и реально работает, оказались умнее, энергичнее и эффективнее тех, кто уехал и дает там советы нашим недоброжелателям. И успех очевидный, я сейчас только что об этом сказал", — подчеркнул президент РФ.

Президент отметил, что Европейские страны пытаются всех убедить в скором коллапсе экономики РФ, "а при этом инфляция у них выше". Ожидается, что по итогам марта инфляция в РФ составит около 4%, отметил Владимир Путин. Рост розничного товарооборота, по словам президента, в апреле выйдет на 5%, в его основе стабильность рынка труда, снижение инфляции и рост зарплат.

Напомним, во вторник 14 марта президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Республику Бурятия посетил авиазавод в Улан-Удэ, где сделал неоднозначное заявление перед рабочими.

Также в среду, 15 марта, обращаясь к собравшимся на коллегии Генпрокуратуры РФ, Путин объявил о планах расширить производство оружия для войны в Украине.