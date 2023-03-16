"Така хороша музика": ті, хто залишилися в РФ, виявилися розумнішими, — Путін (відео)

Російський лідер "похвалив" бізнесменів, які не виїхали з країни і заявив, що "позитивні тенденції у російській економіці набирають сили".

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У четвер, 16 березня, під час пленарного засідання з'їзду Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП) президент Росії Володимир Путін заявив, що економіка Росії "почала розвиватися за новою моделлю".

Щорічний з'їзд РСПП проводиться у Московському міжнародному будинку музики. Це перша зустріч голови держави з російськими підприємцями з 24 лютого 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення в Україну.

За інформацією місцевих ЗМІ, у заході беруть участь близько тисячі делегатів, серед яких провідні підприємці, представники малого та середнього бізнесу, урядовці РФ, глави міністерств та інших відомств.

За словами Путіна під час виступу перед делегаціями, вже у другому кварталі 2023 року очікується зростання ВВП країни.

"Активна, творча позиція РСПП та бізнес-спільноти в цілому особливо затребувана зараз, коли російська економіка набуває принципово іншої якості, починає розвиватися за новою моделлю, про що було сказано нещодавно в посланні Федеральним зборам", — сказав глава РФ.

Путін заявив, що Росії вдалося компенсувати закриття західних ринків і, загалом зовнішньоторговельний оборот країни минулого року зріс більш ніж на 8%, профіцит торгового балансу у 2022 році становив $332 млрд.

"Ми з вами перебуваємо в Будинку музики, ось така хороша музика", — зазначив він.

Також президент Росії заявив у процесі виступу про плани держави підтримувати підприємців, які не ховають активи в офшорах та відповідальний бізнес, якому важливі довгострокова репутація та добре ім'я.

"Ви знаєте, я ж з багатьма тут багато років знайомий, і часто чув: ну там надійніше. А тепер? Ті, хто залишилися тут і реально працює, виявилися розумнішими, енергійнішими і ефективнішими за тих, хто поїхав і дає там поради нашим недоброзичливцям. І успіх очевидний, я зараз щойно про це сказав", — підкреслив президент РФ.

Президент зазначив, що Європейські країни намагаються всіх переконати у швидкому колапсі економіки РФ, "а при цьому інфляція у них вища". Очікується, що за підсумками березня інфляція в РФ становитиме близько 4%, зазначив Володимир Путін. Зростання роздрібного товарообігу, за словами президента, у квітні вийде на 5%, в його основі стабільність ринку праці, зниження інфляції та зростання зарплат.

Нагадаємо, у вівторок 14 березня президент Росії Володимир Путін під час робочої поїздки до Республіки Бурятія відвідав авіазавод в Улан-Уде, де зробив неоднозначну заяву перед робітниками.

Також у середу, 15 березня, звернувшись до присутніх на колегії Генпрокуратури РФ, Путін оголосив про плани розширити виробництво зброї для війни в Україні.