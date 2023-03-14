"Можна хрюкнути відразу": Путін на авіазаводі в Бурятії зробив дивну заяву (відео)

На думку російського президента, минулий рік "пішов на користь Росії", а проблеми в економіці через санкції потрібні для того, щоб їх долати.

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Президент Росії Володимир Путін у ході робочої поїздки до Республіки Бурятія відвідав авіазавод в Улан-Уде, де зробив неоднозначну заяву перед робітниками. Про це у вівторок, 14 березня, повідомляє російське медіа "РІА Новини".

На заводі російського президента запитали про проблеми з оборонними замовленнями на тлі гострого дефіциту через санкції, а також кадровий голод, на що Путін відповів, що треба працювати над подоланням проблем.

"Заважає [дефіцит], так. Але, ви знаєте, якщо нічого не заважає, то тоді треба спати лягати. Все добре, можна хрюкнути відразу. А коли щось і заважає, треба щось долати, треба працювати над собою, над вирішенням цих проблем", — заявив російський президент.

За словами Путіна, минулий рік пішов Росії на користь, а доходи громадян нібито зросли.

"Усі очікували, що підприємства зупиняться, а вони функціонують, і безробіття знижується. Доходи збільшилися, все це веде до того, що збільшується внутрішня торгівля, обсяги. Це дуже гарний показник", — заявив Путін.

Нагадаємо, 14 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що всі актуальні сьогодні міжнародні проблеми почалися після розпаду СРСР.

Також 14 березня колишній російський дипломат Борис Бондарєв розповів, що Володимира Путіна можуть відсторонити від влади після того, як він програє війну Україні. За його словами, теперішнього главу Кремля можна замінити, оскільки він є "звичайним диктатором".