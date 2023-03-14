"Звичайний диктатор": експерт розповів, що буде з Путіним, коли він програє війну з Україною

За словами колишнього російського дипломата, Путіна можуть прибрати з посади президента РФ, коли росіяни зрозуміють, що він нічого не може запропонувати їм, крім репресій.

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Президент Росії Володимир Путін може бути усунений від влади після того, як програє війну Україні. Про це розповів колишній російський дипломат Борис Бондарєв виданню Newsweek.

За його словами, теперішнього главу Кремля можна замінити, оскільки він є "звичайним диктатором".

"А в нас, якщо ми подивимося на історію, то побачимо, що таких диктаторів час від часу змінювали. Тому зазвичай, якщо вони програвали війну та не могли задовольнити потреби прихильників, вони зазвичай ішли", — сказав Бондарєв.

Також дипломат вважає, що в Росії почнуться серйозні розбіжності, оскільки росіяни зрозуміють, що Путін програв війну та не може їм нічого запропонувати. Крім того, вони можуть подумати, що президент РФ їм більше не потрібний.

"Я думаю, що як тільки вони розпрощаються з помилками й опиняться в новій реальності, де Путін нічого не може дати, крім страху та якихось погроз репресій проти власного народу, це змінить ситуацію", — сказав дипломат.

Поразка Росії у війні проти України

Влад Міхненко, експерт із посткомуністичної трансформації Східної Європи та колишнього Радянського Союзу з Оксфордського університету, виклав три можливі сценарії поразки Росії.

За словами експерта, багато залежить від того, як саме Росія програє війну. Міхненко впевнений, що перший сценарій включає хаотичний відступ російських сил, викликаний українським контрнаступом на одному або відразу на декількох фронтах. Це також викличе паніку серед 600 тисяч росіян у Криму та колабораціоністів.

"Ситуація в Москві стрімко розвиватиметься, силовики відтіснятимуть Путіна від влади. У нього не буде шансу застосувати ядерну зброю, як багато хто побоюється, тому що цей наказ напевно буде саботований на багатьох рівнях", — сказав Міхненко.

Другий сценарій, як вважає експерт, передбачає вихід із бойових дій у стилі Першої світової війни, коли війна повільно закінчуватиметься протягом тривалого часу. Мобілізовані російські солдати проводитимуть в окопах місяці під влучними обстрілами українських сил.

На думку Міхненка, такий розвиток подій дасть Путіну час для того, щоб виступити за припинення вогню чи короткострокове врегулювання практично на будь-яких умовах. Тоді глава Кремля може погодитися піти у відставку, щоб звільнити місце для нового лідера в РФ. Щоправда, силовики, можливо, нададуть Путіну імунітет від судового розслідування.

Третій сценарій, запропонований Міхненком, передбачає, що війна в Україні триватиме ще як мінімум два роки. Українські сили здійснюватимуть контрнаступи, витісняючи окупантів із захоплених територій на деяких ділянках фронту. На інших ділянках, можливо, російська оборона ще триматиметься.

У такому разі, як вважає експерт, силовики й економічні еліти Росії намагатимуться домовитися з Путіним про те, щоб він передав владу наступнику. Водночас російському суспільству спробують подати невеликі успіхи на фронті як "перемогу" у війні проти Заходу.

Нагадаємо, що в Кремлі заявили, що не визнають суд у Гаазі. Речник президента РФ розповів, що не визнає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, тому що, на його думку, міжнародні суди не звертали уваги на воєнні злочини "українських націоналістів на Донбасі".

Також раніше резервісти ЗС РФ поскаржилися Путіну на своїх командирів. Мобілізовані обурюються тим, що їх перевели з тероборони до штурмових підрозділів і відправили в атаку під Авдіївкою без розвідки, засобів зв'язку та спорядження.