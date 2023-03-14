"Не дивилися на злочини на Донбасі": у Кремлі заявили, що не визнають суд у Гаазі

Речник президента РФ розповів, що не визнає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі тому, що, на його думку, міжнародні суди не звертали уваги на воєнні злочини "українських націоналістів на Донбасі".

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14 березня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не визнає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі та не визнає юрисдикцію цього суду. Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Таким чином Пєсков дав відповідь на питання про інформацію, що з'явилася 13 березня в ЗМІ, що в Гаазі готуються порушити дві кримінальні справи через російське вторгнення в Україну.

"Ми не визнаємо цей суд, ми не визнаємо юрисдикцію цього суду. Так до цього і ставимося", — заявив Пєсков журналістам.

"Загалом не втомлюємося згадувати, що протягом багато років ні якісь міжнародні суддівські органи, навіть ті, які ми не визнаємо, ні інші члени міжнародної спільноти не спромоглися звертати увагу на руйнування громадянської інфраструктури, на вбивства цивільних людей, які українські націоналісти влаштовували на Донбасі", — додав він.

За інформацією New York Times, найближчим часом Міжнародний кримінальний суд у Гаазі готується відкрити дві кримінальні справи за звинуваченнями у військових злочинах у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, а також видасть ордери на арешт кількох осіб, які, ймовірно, причетні до цих злочинів. Також повідомляється, що якщо справи дійсно будуть відкриті, то це стане першим випадком, коли суд у Гаазі, більш як через рік після початку воєнних дій, прийме до розгляду справи про скоєні воєнні злочини в Україні.

Нагадаємо, 14 березня спікер Кремля Дмитро Пєсков висловив думку, що продовження "зернової угоди" призведе до зняття обмежень на постачання російської сільськогосподарської продукції.

Також наприкінці грудня у Кремлі заявили, що РФ не піде на мир з Україною, якщо вона не відмовиться від своїх територій.