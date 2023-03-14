"Не смотрели на преступления на Донбассе": в Кремле заявили, что не признают суд в Гааге

Спикер президента РФ рассказал, что не признает Международный уголовный суд в Гааге, потому что, по его мнению, международные суды не обращали внимание на военные преступления "украинских националистов на Донбассе".

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14 марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает Международный уголовный суд в Гааге и не признает юрисдикцию этого суда. Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Таким образом Песков дал ответ на вопрос о появившейся 13 марта в СМИ информации, что в Гааге готовятся возбудить два уголовных дела из-за российского вторжения в Украину.

"Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Так к этому и относимся", — заявил Песков журналистам.

"В целом не устаем вспоминать, что на протяжении многого количества лет ни какие-либо международные судейские органы, даже те, которые мы не признаем, ни другие члены международного сообщества не удосужились обращать внимание на разрушение гражданской инфраструктуры, на убийства гражданских людей, которые украинские националисты устраивали на Донбассе", — добавил он.

По информации New York Times, в ближайшее время Международный уголовный суд в Гааге готовится открыть два уголовных дела по обвинениям в военных преступлениях в связи с вторжением РФ в Украину, а также выдаст ордера на арест нескольких лиц, предположительно, причастных к этим преступлениям. Также сообщается, что если дела действительно будут открыты, то это станет первым случаем, когда суд в Гааге, спустя более года после начала военных действий, примет к рассмотрению дела о совершенных военных преступлениях в Украине.

Напомним, 14 марта спикер Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что продление "зернового соглашения" приведет к снятию ограничений на поставку российской сельскохозяйственной продукции.

Также в конце декабря в Кремле заявили, что РФ не пойдет на мир с Украиной, если она не откажется от своих территорий.