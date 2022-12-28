РФ не пойдет на мир с Украиной, если она не откажется от своих территорий, — Песков

План по завершению войны не может быть назван мирным, если Украина "не учтет сегодняшних реалий" и не смирится с оккупацией своих регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Related video

Кремль отвергнет мирный план Украины, если в нем не будет учтено, что захваченные Россией регионы останутся под оккупацией. Об этом в комментарии журналистам в среду, 28 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Ну, пока нет никакого "мирного плана" Украины, давайте начнем с этого. Опять же не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территорией, с вхождением в состав России новых регионов четырех", — сказал Песков.

Напомним, по данным Wall Street Journal, команда президента Украины Владимира Зеленского в настоящее время прорабатывает мирный план и намерена представить свои идеи в первую годовщину российского вторжения, а именно 24 февраля или около этой даты.

Тем временем бывший заместитель начальника штаба армии США генерал Джек Кин заявил, что Кремлю выгодны паузы в войне и подписание мирных соглашений. Военный со ссылкой на свои источники указал, что президент РФ Владимир Путин якобы готов "прекратить огонь уже сегодня".

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 27 декабря заявил, что война в Украине может закончиться только тогда, когда Соединенные Штаты прекратят оказывать ей поддержку в виде финансирования и поставок вооружений. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на это заявление, назвав его проявлением "патологического пренебрежения к Украине и украинскому народу".