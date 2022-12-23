Придумал новый план: Путин готов подписать мирный договор уже сегодня, — генерал США

По словам экс-заместителя начальника штаба армии США генерала Джека Кина, глава Кремля рассчитывает на то, что американцы и европейцы потеряют политическую волю для поддержки Украины.

Related video

Бывший заместитель начальника штаба армии США генерал Джек Кин заявил, что Кремлю выгодны остановки в войне и подписание мирных соглашений. Если Запад не будет поддерживать Украину, президент РФ Владимир Путин решит, что американцы и европейцы потеряли политическую волю. Об этом сообщает Fox News.

"Давайте смотреть на происходящее реально. Идея о том, что Путин не хочет прекращения огня безосновательна. Мои источники говорят, что Путин прекратил бы огонь уже сегодня. Почему? Потому что если контрнаступление Зеленского останавливается, Путин проводит перегруппировку, перевооружение, передислокацию, как это было прежде — это его способ ведения войны. И он приветствует все, что остановило бы Зеленского", — сказал генерал.

Поддержка Украины

По словам Джека Кина, есть 8 стран, которые выделяют Украине больше помощи, чем США, если учитывать процент от ВВП страны.

Эстония, Латвия, Польша, Литва, Норвегия, Чехия, Великобритания, Канада — многие из этих стран граничат с РФ и для них угроза со стороны Кремля реальна, поэтому они идут на значительные жертвы из-за этой угрозы.

"Мы передаем крупнейшее финансирование, да намного, но даже европейские институции передали 30 млрд — и не только военную помощь, но и гуманитарную. А мы дали 48. Поэтому я думаю, имеет место некоторое искажение того, что в действительности происходит", — пояснил генерал, добавив, что, конечно же, за всей этой помощью необходим соответствующий учет.

Как проверяют поставки вооружений Украине?

"Есть три генеральных инспектора, которые отслеживают расходы и ведомство Конгресса по расследованиям также их отслеживает <…> Как отмечает "Институт изучения войны", каждый день оборудование, поставляемое Украине, попадает в руки военных. Если это было не так, мы бы об этом услышали, они бы на нас кричали, как это было вначале, когда поставки оружия не были такими, каким должны были быть", — заявил генерал.

По его словам, скорейший способ победить в войне — нанести поражение российским войскам в Украине, для чего необходимо передавать оружие, это позволит остановить кровопролитие, или, по меньшей мере, уменьшить.

"Если мы не будем этого делать, Путин решит, что американцы и европейцы потеряли политическую волю для поддержки Украины, он оставит свои войска в Украине и на определенном этапе перевооружится и перегруппируется, и начнет повторное вторжение. Нужно выгнать его из страны. Некоторым это сложно принять", — сказал Кин.

Победить страх: Украина запустила программу психологической подготовки ВСУ. По словам психологов, эта актуальная инициатива, которая поможет украинским военным распознавать симптомы боевого стресса.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным Воздушные сил, утвержден список военных для обучения на ПВО Patriot за рубежом. Юрий Игнат объяснил, что освоение Patriot займет больше времени, поскольку это более мощная и дальнобойная техника.