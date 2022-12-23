Вигадав новий план: Путін готовий підписати мирну угоду вже сьогодні, — генерал США

За словами ексзаступника начальника штабу армії США генерала Джека Кіна, глава Кремля розраховує на те, що американці та європейці втратять політичну волю для підтримки України.

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Колишній заступник начальника штабу армії США генерал Джек Кін заявив, що Кремлю вигідні зупинки у війні та підписання мирних угод. Якщо Захід не підтримуватиме Україну, президент РФ Володимир Путін вирішить, що американці та європейці втратили політичну волю. Про це повідомляє Fox News.

"Давайте дивитися на те, що відбувається реально. Ідея про те, що Путін не хоче припинення вогню безпідставна. Мої джерела кажуть, що Путін припинив би вогонь вже сьогодні. Чому? Тому що якщо контрнаступ Зеленського зупиняється, Путін проводить перегрупування, переозброєння, передислокацію, як це було раніше — це його спосіб ведення війни. І він схвалює все, що зупинило б Зеленського", — сказав генерал.

Підтримка України

За словами Джека Кіна, є 8 країн, які надають Україні більше допомоги, ніж США, якщо враховувати відсоток від ВВП країни.

Естонія, Латвія, Польща, Литва, Норвегія, Чехія, Велика Британія, Канада — багато з цих країн межують з РФ і для них загроза з боку Кремля є реальною, тому вони йдуть на значні жертви через цю загрозу.

"Ми передаємо найбільше фінансування, та набагато, але навіть європейські інституції передали 30 млрд — і не тільки військову допомогу, а й гуманітарну. А ми дали 48. Тому я думаю, є деяке спотворення того, що насправді відбувається", — пояснив генерал, додавши, що, звичайно, за всією цією допомогою потрібен відповідний облік.

Як перевіряють постачання озброєнь Україні?

"Є три генеральні інспектори, які відслідковують витрати і відомство Конгресу з розслідувань також їх відслідковує <…> Як зазначає "Інститут вивчення війни", щодня обладнання, яке постачається Україні, потрапляє до рук військових. Якби це було не так, ми б про це почули, вони б на нас кричали, як це було спочатку, коли постачання зброї не було таким, яким мало бути", — заявив генерал.

За його словами, якнайшвидший спосіб перемогти у війні — завдати поразки російським військам в Україні, для чого необхідно передавати зброю, це дозволить зупинити кровопролиття, або щонайменше зменшити.

"Якщо ми цього не робитимемо, Путін вирішить, що американці та європейці втратили політичну волю для підтримки України, він залишить свої війська в Україні й на певному етапі переозброїться і перегрупується, і почне повторне вторгнення. Потрібно вигнати його з країни. Деяким це складно прийняти", — сказав Кін.

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