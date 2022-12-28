РФ не піде на мир з Україною, якщо вона не відмовиться від своїх територій, — Пєсков

План із завершення війни не може бути названий мирним, якщо Україна "не врахує сьогоднішніх реалій" і не змириться з окупацією своїх регіонів, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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Кремль відкине мирний план України, якщо не буде враховано, що захоплені Росією регіони залишаться під окупацією. Про це в коментарі журналістам у середу, 28 грудня, заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

"Ну, поки немає ніякого "мирного плану" України, давайте почнемо з цього. Знову ж таки не може існувати жодний мирний план України, який не враховує сьогоднішніх реалій з російською територією, з входженням до складу Росії нових регіонів чотирьох", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, за даними Wall Street Journal, команда президента України Володимира Зеленського наразі опрацьовує мирний план і має намір представити свої ідеї у перші роковини російського вторгнення, а саме 24 лютого або близько до цієї дати.

Тим часом колишній заступник начальника штабу армії США генерал Джек Кін заявив, що Кремлю вигідні паузи у війні та підписання мирних угод. Військовий з посиланням на свої джерела зазначив, що президент РФ Володимир Путін нібито готовий "припинити вогонь вже сьогодні".

Зі свого боку, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 27 грудня заявив, що війна в Україні може закінчитися лише тоді, коли Сполучені Штати припинять надавати їй підтримку у вигляді фінансування і постачання озброєнь. У Міністерстві закордонних справ України відреагували на цю заяву, назвавши її проявом "патологічної зневаги до України та українського народу".