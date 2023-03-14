"Обычный диктатор": эксперт рассказал, что будет с Путиным, когда он проиграет войну с Украиной

По словам бывшего российского дипломата, Путина могут убрать с поста президента РФ, когда россияне поймут, что он ничего не может им предложить кроме репрессий.

Related video

Президент России Владимир Путин может быть отстранен от власти после того, как проиграет войну Украине. Об этом рассказал бывший российский дипломат Борис Бондарев изданию Newsweek.

По его словам, теперешнего главу Кремля можно заменить, так как он "обычный диктатор".

"А у нас, если мы посмотрим на историю, то увидим, что таких диктаторов время от времени сменяли. Так что обычно, если они проигрывали войну, и не могли удовлетворить нужды сторонников, они обычно уходили", — сказал Бондарев.

Также дипломат считает, что в России начнутся серьезные разногласия, так как россияне поймут, что Путин проиграл войну и уже не может им ничего предложить. Более того, они могут подумать, что президент РФ им больше не нужен.

"Я думаю, что как только они распрощаются с заблуждениями и окажутся в новой реальности, где Путин ничего не может дать — кроме страха и каких-то угроз репрессий против собственного народа, — это изменит ситуацию", — сказал дипломат.

Поражение России в войне против Украины

Влад Михненко, эксперт по посткоммунистической трансформации Восточной Европы и бывшего Советского Союза из Оксфордского университета, изложил три возможных сценария поражения России.

По словам эксперта, многое зависит от того, как именно Россия проиграет войну. Михненко уверен, что первый сценарий включает в себя хаотичное отступление российских сил, вызванное украинским контрнаступлением на одном или сразу на нескольких фронтах. Это также вызовет панику среди 600 тысяч россиян в Крыму и коллаборационистов.

"Ситуация в Москве будет развиваться стремительно, силовики будут оттеснять Путина от власти. У него не будет шанса применить ядерное оружие, как многие опасаются, потому что этот приказ наверняка будет саботирован на многих уровнях", — сказал Михненко.

Второй сценарий, как считает эксперт, предполагает выход из боевых действий в стиле Первой мировой войны, когда война будет медленно заканчиваться в течение длительного времени. Мобилизованные российские солдаты будут проводить в окопах месяцы под точными обстрелами украинских сил.

По мнению Михненко, такое развитие событий даст Путину время для того, чтобы выступить за прекращение огня или краткосрочное урегулирование практически на любых условиях. Тогда глава Кремля может согласиться уйти в отставку, чтобы освободить место для нового лидера в РФ. Правда, силовики, возможно, предоставят Путину иммунитет от судебного расследования.

Третий сценарий, предложенный Михненко, предполагает, что война в Украине будет длиться еще как минимум два года. Украинские силы будут осуществлять контрнаступления, вытесняя оккупантов с захваченных территорий на некоторых участках фронта. На других участках, возможно, российская оборона еще будет держаться.

В таком случае, как считает эксперт, силовики и экономические элиты России попытаются договориться с Путиным о том, чтобы он передал власть преемнику. При этом российскому обществу попытаются преподнести небольшие успехи на фронте как "победу" в войне против Запада.

Напомним, что в Кремле заявили, что не признают суд в Гааге. Спикер президента РФ рассказал, что не признает Международный уголовный суд в Гааге, потому что, по его мнению, международные суды не обращали внимание на военные преступления "украинских националистов на Донбассе".

Также ранее резервисты ВС РФ пожаловались Путину на своих командиров. Мобилизованные возмущаются тем, что их перевели из теробороны в штурмовые подразделения и отправили в атаку под Авдеевкой без разведки, средств связи и снаряжения.