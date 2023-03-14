"Можно хрюкнуть сразу": Путин на авиазаводе в Бурятии сделал странное заявление (видео)

По мнению российского президента, прошлый год "пошел на пользу России", а проблемы в экономике, возникшие из-за санкций, нужны для того, чтобы их преодолевать.

Related video

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Республику Бурятия посетил авиазавод в Улан-Удэ, где сделал неоднозначное заявление перед рабочими. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает российское медиа "РИА Новости".

На заводе российского президента спросили о проблемах с оборонными заказами на фоне острого дефицита из-за санкций, а также кадрового голода, на что Путин ответил, что нужно работать над преодолением проблем.

"Мешает [дефицит], да. Но, вы знаете, если ничего не мешает, то тогда нужно спать ложиться. Все хорошо, можно хрюкнуть сразу. А когда что-то и мешает, надо что-то преодолевать, надо работать над собой, над решением этих проблем", — заявил российский президент.

По словам Путина, прошлый год пошел России на пользу, а доходы граждан якобы выросли.

"Все ожидали, что предприятия остановятся, а они функционируют, и безработица снижается. Доходы увеличились, все это ведет к тому, что увеличивается внутренняя торговля, объемы. Это очень хороший показатель", — заявил Путин.

Напомним, 14 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что все актуальные сегодня международные проблемы начались после распада СССР.

Также 14 марта бывший российский дипломат Борис Бондарев рассказал, что Владимир Путин может быть отстранен от власти после того, как проиграет войну Украине. По его словам, теперешнего главу Кремля можно заменить, так как он "обычный диктатор".