Путін анонсував плани масштабного виробництва зброї для війни в Україні (відео)

За словами російського президента, це потрібно терміново зараз і стане в нагоді в майбутньому. Російська прокуратура має стежити за модернізацією оборонних підприємств та нарощуванням виробництва додаткових обсягів озброєнь.

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Російський президент Володимир Путін оголосив плани розширити виробництво зброї для війни в Україні. У середу, 15 березня, звернувшись до присутніх на колегії Генпрокуратури РФ, він заявив про необхідність термінового розширення виробництва зброї в Росії. Про це повідомляє ТАСС.

Путін запевнив, що наразі основний фокус уваги зміститься у бік нагляду за витрачанням коштів на російський оборонно-промисловий комплекс.

Насамперед — за своєчасним виконанням зобов'язань щодо постачання російської армії, яка воює в Україні. За словами Путіна, окупаційним військам потрібно:

озброєння;

техніка;

боєприпаси;

та екіпірування.

Компанії з виробництва зброї в Росії стануть ще більш підзвітними прокуратурі. Відстежуватиметься чітка реалізація всіх завдань держоборонзамовлення та те, як розподіляються бюджетні ресурси, зазначив він.

"Їх ми виділяємо у достатній кількості, їх багато, ми робимо це дуже акуратно. Ті кошти, що виділяються, повинні витрачатися раціонально, у суворій відповідності до закону", — підкреслив лідер держави-агресора.

Путін вимагає, щоб представники відомства належним чином здійснювали нагляд за модернізацією компаній з виробництва зброї в Росії, зокрема стежити за нарощуванням виробництва додаткових обсягів озброєнь.

За його словами, це потрібно терміново зараз і стане в нагоді в майбутньому.

Раніше Фокус повідомляв, що стало відомо, чому Путін судомно хапався за стіл на зустрічі з головою Чечні Рамзаном Кадировим. У публікації The Mirror за 14 березня зазначається, що голова Кремля намагається вгамувати жахливий біль у черевній порожнині.

Нагадаємо, що виробництво зброї у світі набирає обертів, а, за даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень світу, після повномасштабного вторгнення Україна посіла третє загальносвітове місце щодо імпорту озброєнь. Про це скандинавські аналітики повідомили 13 березня.