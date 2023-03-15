Путин анонсировал планы масштабного производства оружия для войны в Украине (видео)

По словам российского президента, это нужно срочно сейчас и пригодится в будущем. Российская прокуратура должна следить за модернизацией оборонных предприятий и наращиванием производства дополнительных объемов вооружений.

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Российский президент Владимир Путин объявил о планах расширить производство оружия для войны в Украине. В среду, 15 марта, обращаясь к собравшимся на коллегии Генпрокуратуры РФ, он заявил о необходимости срочного расширения производства оружия в России. Об этом сообщает ТАСС.

Путин заверил, что теперь основной фокус внимания сместится в сторону надзора за расходованием средств на российский оборонно-промышленный комплекс.

В первую очередь — за своевременным выполнением обязательств по поставкам российской армии, которая воюет в Украине. По словам Путина, оккупационным войскам нужно:

вооружения;

техника;

боеприпасы;

и экипировка.

Компании по производству оружия в России станут еще более подотчетными прокуратуре. Будет отслеживаться четкая реализация всех заданий гособоронзаказа и то, как распределяются бюджетные ресурсы, отметил он.

"Их мы выделяем в достаточном количестве, их много, мы делаем это очень аккуратно <…> Те средства, которые выделяются, должны тратиться рационально, в строгом соответствии с законом", — подчеркнул лидер государства-агрессора.

Путин потребовал того, чтобы представители ведомства должным образом осуществляли надзор за модернизацией компаний по производству оружия в России, в том числе следить за наращиванием производства дополнительных объемов вооружений.

По его словам, это нужно срочно сейчас и пригодится в будущем.

Ранее Фокус сообщал, что стало известно, почему Путин судорожно хватался за стол на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В публикации The Mirror за 14 марта отмечается, что глава Кремля пытается унять жуткую боль в брюшной полости.

Напомним, что производство оружия в мире набирает обороты, а, по данным Стокгольмского международного института исследований мира, после полномасштабного вторжения Украина заняла третье общемировое место по импорту вооружений. Об этом скандинавские аналитики сообщили 13 марта.