"С целью недопущения гибели людей": в Сумской области перевозят местных, — ОВА

В течение суток россияне совершили 12 обстрелов региона. Для сохранения жизней администрация помогает желающим выехать из пограничных общин в более безопасные места.

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Из приграничных населенных пунктов Сумщины из-за опасности, связанной с обстрелами ВС РФ, вывозят местных жителей. Об этом 22 мая сообщила в соцсетях пресс-служба Сумской областной военной администрации.

"Враг значительно повысил огненное влияние на территорию отдельных пограничных общин Ахтырского района. С целью недопущения гибели людей в этих общинах осуществляются меры по обеспечению жителей, в том числе перевозка желающих в безопасные места", — говорится в посте.

Пресс-служба проинформировала, что общины обеспечены транспортом, а также на месте находятся руководители районной администрации и полицейские. В Сумской ОВА заверили, что ситуация в регионе – контролируемая.

"Просим сохранять спокойствие и пользоваться только официальными источниками информации, ни в коем случае не распространять слухи и фейки", — говорится в публикации.

В течение суток в Сумской области раздалось 80 взрывов

По данным Сумской ОВА, 22 мая ВС РФ обстреляли регион 12 раз. От вражеских обстрелов страдали пять общин:

в Белопольской общине прозвучало 12 взрывов в результате минометных обстрелов и еще 34 в результате обстрелов из автоматических гранатометов;

Новослободскую общину россияне атаковали тремя ракетами;

по Великописаревской общине вражеские армейцы били из артиллерии — было зафиксировано 13 взрывов, один гражданский человек был госпитализирован с осколочным ранением — и обстреливали из минометов;

в Миропольской общине вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство;

в Юнаковской общине было слышно 8 взрывов в результате артиллерийского обстрела российских сил.

Напомним, вечером 22 мая раздались взрывы во временно оккупированном Крыму. В соцсетях сообщили о работе ПВО в Севастополе, однако представитель оккупационных властей объяснил громкие звуки тренировками.

В Генштабе ВСУ опубликовали данные о ситуации на основных направлениях противостояния с врагом. По информации штаба, за прошедшие сутки российские захватчики атаковали на пяти направлениях в Харьковской и Донецкой областях.