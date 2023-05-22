ВСУ отбивают атаки врага на 5 направлениях: в Генштабе рассказали, где сейчас особо "горячо"

За минувшие сутки, по информации Генштаба, украинские защитники нанесли 8 авиаударов по местам сосредоточения личного состава и военной техники врага, уничтожив вертолет Ми-24, БПЛА и два ЗРК.

Related video

Войска РФ сосредоточили основные усилия на пяти направлениях. За сутки на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском, Купянском и Марьинском направлениях произошло 25 боевых столкновений. Об этом в понедельник, 22 мая сообщает пресс-служба Генштаба Украины.

По информации ведомства, российские оккупанты за минувшие сутки атаковали на пяти направлениях в Харьковской и Донецкой областях а также нанесли очередной массированный ракетный удар по объектам гражданской и критической инфраструктуры Украины.

Ситуация на основных направлениях

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают наступательные действия, бои за город продолжяются. Россияне нанесли авиаудары вблизи Бахмута и Ивановского. От обстрелов врага пострадали села Орехово-Василовка, Марково, Васюковка, Ивановское, Григоровка, Бахмут, Белая Гора, Ступочки, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны Украины смогли отразить многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.Вражеским обстрелам подверглось село Победа Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне провели безуспешные попытки наступления в направлении Новокалинового и Водяного. В течениие минувших суток РФ нанесла авиационные удары по Авдеевке и Первомайскому и провела артиллерийские обстрелы в районах Авдеевка, Водяное, Новокалиново, Первомайское, Бердичи и Карловка Донецкой области.

На Лиманском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районе населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменск Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области, а также Торское, Спорное и Веселое в Донецкой области.

На Купянском направлении авиационные удары врага пришлись на населенные пункты Орлянское, Кисловка и Табаевка Харьковской области. Также в Харьковской области минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Фиголовка, Двуречная, Купянск, Новомлинск, Каменка, Гулинка, Берестов и Табаевка, в Луганской области — Стельмаховка.

За минувшие сутки украинская авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 – по зенитно-ракетным комплексам. Были уничтожены российский ударный вертолет Ми-24 и один вражеский разведывательный БПЛА.

Напомним, в отчете Генштаба ВСУ от 17 мая было заявлено, что российская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла более 200,5 тысяч человек личного состава убитыми.

Также напомним, 19 мая, по информации Генштаба, вооруженные силы Украины за сутки поразили склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс и семь станций радиоэлектронной борьбы, принадлежавших оккупантам.