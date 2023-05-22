ЗСУ відбивають атаки ворога на 5 напрямках: у Генштабі розповіли, де зараз особливо "гаряче"

Минулої доби, за інформацією Генштабу, українські захисники завдали 8 авіаударів по місцях зосередження особового складу та військової техніки ворога, знищивши гелікоптер Мі-24, БПЛА та дві ЗРК.

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Війська РФ зосередили основні зусилля на п'яти напрямках. За добу на Бахмутському, Авдіївському, Лиманському, Куп'янському та Мар'їнському напрямках сталося 25 бойових зіткнень. Про це у понеділок, 22 травня, повідомляє пресслужба Генштабу України.

За інформацією відомства, російські окупанти за минулу добу атакували на п'яти напрямках у Харківській та Донецькій областях, а також завдали чергового масованого ракетного удару по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури України.

Ситуація на основних напрямках

На Бахмутському напрямку окупанти продовжують наступальні дії, бої за місто продовжуються. Росіяни завдали авіаударів поблизу Бахмута та Івановського. Від обстрілу ворога постраждали села Оріхово-Василівка, Маркове, Васюківка, Іванівське, Григорівка, Бахмут, Біла Гора, Ступочки, Торецьк, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони України змогли відбити численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Ворожі обстріли зазнало село Перемога Донецької області.

На Авдіївському напрямку росіяни провели безуспішні спроби наступу у напрямку Новокалинового та Водяного. Протягом минулої доби РФ завдала авіаційних ударів по Авдіївці та Первомайському та провела артилерійські обстріли в районах Авдіївка, Водяне, Новокалинове, Первомайське, Бердичі та Карлівка Донецької області.

На Лиманському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів у районі населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське на Донечині. Артилерійських обстрілів зазнали Невське та Білогорівка Луганської області, а також Торське, Спірне та Веселе у Донецькій області.

На Куп'янському напрямку авіаційні удари ворога прийшлися на населені пункти Орлянське, Кислівка та Табаївка Харківської області. Також у Харківській області мінометні та артилерійські обстріли зазнали Фіголовка, Дворічна, Куп'янськ, Новомлинськ, Кам'янка, Гулинка, Берестів і Табаївка, на Луганщині — Стельмахівка.

Минулої доби українська авіація завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 – по зенітно-ракетних комплексах. Було знищено російський ударний вертоліт Мі-24 та один ворожий розвідувальний БПЛА.

Нагадаємо, у звіті Генштабу ЗСУ від 17 травня було заявлено, що російська армія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила понад 200,5 тисячі осіб особового складу вбитими.

Також нагадаємо, 19 травня, за інформацією Генштабу, збройні сили України за добу вразили склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та сім станцій радіоелектронної боротьби, які належали окупантам.