В Белгородской области беспилотник сбросил взрывчатку на админздание, — губернатор

Вячеслав Гладков обвинил в атаке ВСУ. Он сообщил, что на место выехали службы.

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Вооруженные силы Украины якобы обстреляли поселок Борисовка в Белгородской области. Об этом заявил в соцсетях поздно вечером 22 мая губернатор Вячеслав Гладков.

"По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он.

Также чиновник РФ сообщил об атаке беспилотника в регионе. По его словам, на место уже выехали "все службы".

"С квадрокоптера было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий, вспышки нет, пробита крыша", — сообщил Гладков.

В то же время бойцы легиона "Свобода России" попросили россиян в соцсетях отправить специальные пароли для беспрепятственного передвижения по Белгородской области.

"У кого есть ночные пароли по Белгородской области — скиньте в личку. Хотим покататься. Людей посмотреть, себя показать", — говорится в посте.

Напомним, бойцы РДК похвастались в соцсетях похищенной у ФСБ РФ техникой. Они назвали БТР 82А "подарком" и поблагодарили за транспорт главу Министерства обороны России Сергея Шойгу.

22 мая Вячеслав Гладков заявил, что в регионе продолжается "перемещение" населения. По его данным, большинство местных приграничных населенных пунктов выехали из Грайворонского округа, в который зашли диверсанты. Также губернатор озвучил количество раненых в результате операции легиона "Свобода России" и РДК.