У Бєлгородській області безпілотник скинув вибухівку на адмінбудівлю, — губернатор

В’ячеслав Гладков звинуватив в атаці ЗСУ. Він проінформував, що на місце виїхали служби.

Related video

Збройні сили України нібито обстріляли селище Борисовка у Бєлгородській області. Про це заявив у соцмережах пізно ввечері 22 травня губернатор В’ячеслав Гладков.

"За попередньою інформацією, постраждалих немає", — написав він.

Також посадовець РФ повідомив про атаку безпілотника в регіоні. За його словами, на місце вже виїхали "усі служби".

"З квадрокоптера було скинуто вибуховий пристрій на одну з адміністративних будівель, спалаху немає, пробитий дах", — повідомив Гладков.

Водночас бійці легіону "Свобода Росії" попросили росіян у соцмережах надіслати спеціальні паролі для безперешкодного пересування Бєлгородською областю.

"Хто має нічні паролі по Бєлгородській області — скиньте в особисті. Хочемо покататися. Людей подивитися, себе показати", — йдеться у пості.

Нагадаємо, бійці РДК похизувались у соцмережах викраденою у ФСБ РФ технікою. Вони назвали БТР 82А "подарунком" та подякували за транспорт голові Міністерства оборони Росії Сергію Шойгу.

22 травня В’ячеслав Гладков заявив, що в регіоні триває "переміщення" населення. За його даними, більшість місцевих прикордонних населених пунктів виїхали з Грайворонського округу, в який зайшли диверсанти. Також губернатор озвучив кількість поранених внаслідок операції легіону "Свобода Росії" та РДК.