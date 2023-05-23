Истребители на пенсии F-117 Nighthawk приняли участие в учениях ВВС США на Аляске (фото)

Американские самолеты продолжают летать, несмотря на то, что их вывели из эксплуатации еще 15 лет назад. В настоящее время F-117 используется для отработки новых технологий и в качестве агрессора.

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ВВС США вывели из эксплуатации истребители F-117 Nighthawk, однако, несмотря на это, до сих пор используют их для учений. Об этом сообщает The War Zone.

На Аляске проходили масштабные учения Northern Edge 2023. К ним привлекли два истребителя F-117 с авиабазы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Основная цель учений – межоперационные возможности для обмена данными и коммуникации. И тестирование новых технологий и концепций. Кроме этого, военные получают повышение квалификации.

F-117 вышел на пенсию еще 15 лет назад

В последние годы истребители F-117 расширяют свою зону покрытия и публичность. С 2021 года самолеты-неведимки снова можно заправлять любым танкером KC-135, что делает транзиты на большие расстояния более реальными. В настоящее время F-117 выполняют роль малозаметных агрессоров, также используют для научно-исследовательской работы. В ВВС США очень хорошо изучили уникальную сигнатуру F-117, позволяющую использовать их для тестирования новых покрытий, сенсоров и других разработок.

F-117 в сопровождении истребителя F-16

ВВС США планируют использовать Nighthawk еще не менее 10 лет. Поэтому в издании отмечают, что видеть самолеты F-117 после стольких лет это удивительно, особенно на Аляске.

Напомним, 26 апреля стелс-самолет F-117 Nighthawk сфотографировали во время полета над каньоном в Калифорнии.

24 января в США сфотографировали стелс-истребители F-35 и F-117 с покрытием хамелеона.