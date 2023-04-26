Стелс-самолет F-117 Nighthawk сфотографировали во время полета над каньоном (фото)

Официально самолеты вывели из эксплуатации еще в 2008 году, однако американские военные планируют использовать по крайней мере часть F-117 еще 10 лет для различных тестов.

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Самолеты-неведимки F-117 Nighthawk не планируют "выходить на пенсию" и будут находиться в эксплуатации еще не менее 10 лет. Об этом сообщает The War Zone.

Фотограф с ником @stinkjet в Инстаграме опубликовал пару истребителей F-117, проходивших на сверхнизкой высоте над Калифорнией. Зафиксировать два самолета удалось на одной из вершин холма вдоль учебного маршрута для американских летчиков Sidewinder.

F-117 официально уже не находится на вооружении ВВС США

"Маршрут используется многими военными самолетами для тренировок на низкой высоте, и мне удалось быть там, когда прошли два F-117", — сказал фотограф изданию.

Sidewinder проходит в комплексе хребтов в Калифорнии между долиной Овенс и Панаминт. В издании отмечают, что в последнее время стелс-самолеты F-117 Nighthawk очень активно используются, но увидеть их на низкой высоте – редкая удача. Один из вариантов использования самолетов состоит в тестировании новейших датчиков. Местность в Калифорнии идеальна для таких задач.

Военно-воздушные силы официально вывели из эксплуатации F-117 после 25 лет службы в 2008 году. Они больше не участвуют в боевых операциях. Уцелевшие реактивные самолеты впоследствии были помещены на хранение в тайный аэропорт Тонопа в Неваде. Однако по состоянию на ВВС США все еще имеют 45 F-117 и планируют использовать по крайней мере часть флота до 2034 года.

Напомним, 24 января 2022 истребители F-35 и F-117 сфотографировали в необычном покрытии хамелеон.

Также Фокус переводил статью о том, что подержанный самолет F-117A еще скажет свое слово в ВВС США.