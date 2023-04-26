Стелс-самолет F-117 Nighthawk сфотографировали во время полета над каньоном (фото)
Официально самолеты вывели из эксплуатации еще в 2008 году, однако американские военные планируют использовать по крайней мере часть F-117 еще 10 лет для различных тестов.
Самолеты-неведимки F-117 Nighthawk не планируют "выходить на пенсию" и будут находиться в эксплуатации еще не менее 10 лет. Об этом сообщает The War Zone.
Фотограф с ником @stinkjet в Инстаграме опубликовал пару истребителей F-117, проходивших на сверхнизкой высоте над Калифорнией. Зафиксировать два самолета удалось на одной из вершин холма вдоль учебного маршрута для американских летчиков Sidewinder.
"Маршрут используется многими военными самолетами для тренировок на низкой высоте, и мне удалось быть там, когда прошли два F-117", — сказал фотограф изданию.
Sidewinder проходит в комплексе хребтов в Калифорнии между долиной Овенс и Панаминт. В издании отмечают, что в последнее время стелс-самолеты F-117 Nighthawk очень активно используются, но увидеть их на низкой высоте – редкая удача. Один из вариантов использования самолетов состоит в тестировании новейших датчиков. Местность в Калифорнии идеальна для таких задач.
Военно-воздушные силы официально вывели из эксплуатации F-117 после 25 лет службы в 2008 году. Они больше не участвуют в боевых операциях. Уцелевшие реактивные самолеты впоследствии были помещены на хранение в тайный аэропорт Тонопа в Неваде. Однако по состоянию на ВВС США все еще имеют 45 F-117 и планируют использовать по крайней мере часть флота до 2034 года.
Напомним, 24 января 2022 истребители F-35 и F-117 сфотографировали в необычном покрытии хамелеон.
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