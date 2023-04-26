Стелс-літак F-117 Nighthawk сфотографували під час польоту над каньйоном (фото)

Офіційно літаки вивели з експлуатації ще у 2008 році, однак американські військові планують використовувати принаймні частину F-117 ще 10 років для різноманітних тестів.

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Літаки-неведимки F-117 Nighthawk не планують "виходити на пенсію" і будуть знаходитись в експлуатації ще щонайменше 10 років. Про це повідомляє The War Zone.

Фотограф з ніком @stinkjet в інстаграмі опублікував пару винищувачів F-117, які проходили на наднизькій висоті над Каліфорнією. Зафіксувати два літаки вдалося на одній з вершин пагорба вздовж навчального маршруту для американських льотчиків Sidewinder.

F-117 офіційно вже не знаходиться на озброєнні ВПС США

"Маршрут використовується багатьма військовими літаками для тренувань на низькій висоті, і мені пощастило бути там, коли пройшли два F-117", — сказав фотограф виданню.

Sidewinder проходить у комплексі хребтів у Каліфорнії між долиною Овенс та Панамінт. У виданні зазначають, що останнім часом стелс-літаки F-117 Nighthawk дуже активно використовуються, але побачити їх на низькій висоті — рідка удача. Один з варіантів використання літаків полягає в тестуванні новітніх датчиків. Місцевість у Каліфорнії є ідеальною для таких завдань.

Військово-повітряні сили офіційно зняли з експлуатації F-117 після 25 років служби у 2008 році. Вони більше не беруть участь у бойових операціях. Уцілілі реактивні літаки згодом були поміщені на зберігання в таємний аеропорт Тонопа в Неваді. Однак наразі ВПС США все ще мають 45 F-117 й планують використовувати принаймні частину флоту до 2034 року.

Нагадаємо, 24 січня 2022 року винищувачі F-35 та F-117 сфотографували у незвичайному покритті хамелеон.

Також Фокус перекладав статтю про те, що старий літак F-117A ще скаже своє слово у ВПС США.