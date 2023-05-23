Путинская армия ничего не может: РДК и "Легион" продолжают сражаться в Белгородской области

Бойцы ЛСР сообщили, что власти Белгородской области частично организовали эвакуацию населения, однако в регионе началась паника, и все выглядит как стихийное бегство.

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Бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свобода России" (ЛСР) продолжают вести боевые действия на территории Белгородской области. В публикации Telegram-канала Легион "Свобода России" от 23 мая сказано, что российская регулярная армия ничего не может противопоставить добровольцам, которые "продолжают освобождать Белгородскую область".

"Армия РФ ничего не смогла противопоставить группе патриотов-добровольцев, взявших в руки оружие и не побоявшихся в открытую пойти против режима Москвы за свободное будущее России", — говорится в сообщении.

По словам авторов публикации, вчерашние события в очередной раз разрушили миф о сильной России, которая якобы способна обеспечить безопасность своим гражданам. По факту представители действующей власти в РФ годами разворовывали бюджет и врали, что все хорошо.

"Резервов у РФ для реагирования на военные кризисы нет — все военнослужащие мертвы, ранены или в Украине. РФ абсолютно не защищена", — подчеркнули бойцы ЛСР.

Также в посте отмечено, что в самом регионе началась паника, а власти частично организовали эвакуацию, хотя это, по большей части, выглядит как стихийное бегство.

Напомним, 22 мая добровольцы из "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" вошли на территорию Белгородской области в районе населенных пунктов Козинка, Глотово и Грайворон. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, бойцы подразделений проводят операцию на территории региона для создания "полосы безопасности" для защиты мирного населения Украины.

Спустя время власти региона ввели правовой режим контртеррористической операции (КТО). Губернатор региона Вячеслав Гладков 22 мая заявил, что режим КТО был введен "в целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области".