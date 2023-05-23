Британские инструкторы учат украинских военных создавать сверхмощную взрывчатку, – CNN

В репортаже утверждается, что украинские военные уже используют полученные знания, в частности, в Бахмуте взрывали здание с оккупантами внутри.

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Группа британских специалистов по взрывчатке и борьбе с повстанцами передают украинским военным свои знания по изготовлению бомб. Об этом сообщается в репортаже CNN.

Журналисты показали, как британско-ирландские эксперты передают навыки создания подрывных материалов. Также военным рассказывают о важных компонентах взрывчатки.

В последние месяцы помощь Украине сосредоточена на поставках тяжелой военной техники: танках, артиллерии, РСЗО. Однако иногда самая большая помощь может прийти в маленькой упаковке: микрочипы, скрытые устройства мониторинга, переключатели или даже 3D-принтеры.

Как утверждают в издании, украинские военные уже используют на фронте передовые взрывные устройства. Офицер ВСУ с позывным "Скифом" говорит, что взрывчатку можно использовать на земле, на поле боя или в воздухе, как боеприпасы для БПЛА. Репортер заявляет, что видео, где бойцы подрывают целое здание в Бахмуте, как раз и является результатом обучения бойцов ВСУ.

Напомним, 23 мая в Минобороны Украины заявили, что у бойцов есть продвижение на Бахмутском направлении. Военные продвинулись на расстояние до 2 км за время контрнаступательных действий.

Также в сети опубликовали спутниковые снимки до и после боев Бахмута. Улицы фактически сравняли с землей.