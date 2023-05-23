Нет единогласного решения: Боррель рассказал, что тормозит выделение Украине нового пакета помощи

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель отметил, что компромиссные решения по поводу выделения Украине восьмого пакета материально-технической помощи будут искать начиная с текущей недели.

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Главы министерств обороны стран ЕС не договорились по новому пакету военной помощи Украине. Об этом заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель во вторник, 23 мая.

"Мы предложили уже восьмой пакет в размере €500 млн, по которому мы продолжаем переговоры", — сказал Боррель.

По его словам, министры обороны стран Евросоюза пока не могут прийти к единому мнению по поводу выделения Украине нового пакета помощи.

Боррель выразил надежду, что главы профильных министерств поочередно преодолеют все препятствия для утверждения помощи нашей стране на техническом уровне.

Глава Евродипломатии уточнил, что попытается уладить все спорные моменты уже начиная с этой недели.

"На сегодня у нас нет единогласного решения по этому вопросу", — резюмировал Боррель.

Напомним, 22 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что до конца года страны ЕС подготовят 15 тысяч украинских военных. Глава европейской дипломатии подчеркнул, что успех на поле боя зависит не только от храбрости солдат, но и от обеспечения боеприпасами и оружием. Поэтому партнерам необходимо поставить больше вооружения, в особенности систем ПВО.

Кроме того 22 мая Боррель посоветовал ускорить реформы и готовиться к членству Украины в ЕС. Он рекомендовал украинцам воспользоваться "уникальной возможностью". Также он призвал министров иностранных дел принять участие в совместных закупках оружия для ВСУ.