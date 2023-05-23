"Это маневр": экс-командующий Сухопутными силами США в Европе оценил ситуацию под Белгородом

Маневры организуют, как считает американский генерал в отставке Марк Гертлинг, когда намерены провести реальную крупную наступательную операцию.

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Марк Гертлинг, бывший командующий Сухопутными силами США в Европе, оценил ситуацию в Белгородской области, куда зашли российские добровольцы. Он считает это маневрами в преддверии большого наступления Украины. Об этом информирует "Голос Америки".

Он считает такие действия определенными мерами, которые касаются маневров. По его словам, существует торит распространенные виды маневров накануне наступления, в частности:

внезапные нападения должны вызывать панику во вражеских войсках;

обманные маневры создают "видимость атаки" или начало наступления перед настоящим наступлением;

демонстративные наступательные действия показывают продвижение на поле боя с желанием запутать врага, но не контактировать с ним.

Американский генерал в отставке назвал события в Белгородской области частью обычных военных маневров. Такие мероприятия якобы часто организуются, когда намерены провести реальную крупную наступательную операцию.

"Чтобы запутать врага относительно того, где будет нанесен главный удар", — отметил генерал США в отставке.

Бои в Белгородской области

Российские добровольцы, поддерживающие Украину в войне с Россией, 22 мая заявили, что уволили село Козинка Грайворонского района. Они также смогли зайти в административный центр района — город Грайворон.

Министерство обороны России и силовые структуры отреагировали на событие. В военном ведомстве заявили, силовики "зачищают" Грайворонский район Белгородской области.

Напомним, 23 мая Российский добровольческий корпус анонсировал "уборку" в Белгородской области. "Диверсанты" хвалятся беспрепятственными поездками по региону, местные власти объявили об отмене режима контртеррористической операции. Они опубликовали видео, на котором военные с желтыми повязками перемещаются по населенному пункту на военной технике с оружием в руках.