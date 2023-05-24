ВОЗ осудила российскую агрессию: принята резолюция

Москва предложила свой проект резолюции о признании чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в Украине без упоминания своей роли в войне, который был отвергнут.

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В среду, 24 мая, ассамблея Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приняла резолюцию, осуждающую агрессию России против Украины, в том числе нападения на медицинские учреждения. Об этом сообщает Reuters.

Документ был принят 80 голосами против 9 при 52 воздержавшихся и 36 отсутствующих государствах-членах ВОЗ.

Агентство отмечает, что проект принятой резолюции был предложен странами Запада на ежегодном собрании ООН и призывал к оценке влияния российской агрессии на сектор здравоохранения.

Москва, в свою очередь, представила встречное предложение о признании чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в Украине, но не упомянула о своей роли в войне.

Это предложение было отклонено 62 голосами против 13 при 61 воздержавшемся и 41 отсутствующей стране.

После голосования представитель России заявил ассамблее, что не против работы ВОЗ в Украине, а против "политизации" организации.

Напомним, 17 мая глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что российские войска нанесли удар по больнице в городе Берислав. По данным ОВА, оккупанты попали в реанимационное отделение медучреждения.

29 января под обстрел попала Херсонская клиническая больница. В результате вражеской атаки в здании выбиты окна и повреждены потолки, ранение получила медсестра.