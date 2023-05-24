Вооружение для F-16: глава ВВС Германии рассказал, чем может помочь "коалиции истребителей"

Несмотря на то, что у Бундесвера нет истребителей F-16, глава ВВС Германии Инго Герхартц отметил, что вооружение из немецких истребителей Eurofighter можно поставлять для использования на F-16.

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Главнокомандующий ВВС Германии Инго Герхартц сообщил, что Берлин может присоединиться к "коалиции истребителей" для Украины, хотя Бундесвер не владеет нужными Киеву истребителями F-16. Об этом он сообщил в интервью Tagesspiegel.

"Страны, у которых нет F-16, могут оказать здесь поддержку скорее на периферии, например, инфраструктурой или обучением", – отметил главнокомандующий ВВС.

По его словам, вооружение одного из немецких истребителей Eurofighter может быть без проблем передано для использования на F-16.

Герхартц отметил, что основное решение о возможном участии Германии в "коалиции истребителей" и о ее объеме помощи будет зависеть от решений немецких политиков.

"Многие страны буквально недавно сняли с эксплуатации свои самолеты и могли бы своевременно поставить их Украине", – подчеркнул он.

Напомним, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время визитов в другие страны ведутся работы по созданию коалиции истребителей для украинских Воздушных сил.

15 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел переговоры с президентом Украины, где заявил, что процесс поставки военной авиации – это "непростая задача".

Также 17 мая стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна не планирует принимать участие в обсуждении создания коалиции для поставки западных истребителей в Украину. Он считает, что другие страны могут взять на себя эту роль, если считают это необходимым.