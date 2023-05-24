Мины взрываются перед танками: работу УР-77 "Метеорит" показали на видео

Самоходная реактивная установка производства СССР расчищает минные поля, которые обустроили ВС РФ, накануне наступления Сил обороны Украины.

Related video

Самоходная реактивная установка УР-77 "Метеорит", предназначенная для разминирования, выполняет задачи в зоне боевых действий. Видео 24 мая опубликовал Telegram Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

В ролике можно увидеть, что танки не продвигаются вперед, пока не произойдет "зачистка" местности. Именно самоходная реактивная установка УР-77 позволяет уничтожить опасные противотанковые мины. На видео зафиксировано, насколько мощны взрывы, способные ликвидировать тяжелую технику.

Задания и функции УР-77 "Метеорит"

Самоходная реактивная установка УР-77 "Метеорит" создана советскими конструкторами. Ее задача – разминирование территории. Разработана на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика" и выпускается серийно с 1978 года.

УР-77 обладает способностью создавать соответствующие проходы в противотанковых минных полях во время боя. Ширина такой "дорожки" составит около 6 метров, а длина от 80 до 90 метров. Установка может расчищать противопехотные мины. Техника находится на вооружении не только в Украине, но и в войсках Азербайджана, Сирии и России.

Напомним, 23 мая Генштаб ВСУ показал, как Днепровская зенитная ракетная бригада отметилась эффективной работой по уничтожению воздушных объектов врага и ликвидировала сотую цель. Защитники неба из Днепровской зенитной ракетной бригады смогли ликвидировать четыре таких ракеты ВС РФ и полтора десятка дронов-камикадзе, запущенных российскими захватчиками.

Также 22 мая в пресс-службе бригады имени Рыцарей Зимнего Похода показали, как артиллеристы уничтожили колонну кафиров. По меньшей мере, 10 единиц техники вражеских подразделений теперь украшают поля Донетчины. Бойцы 28 бригады имени Рыцарей Зимнего Похода намерены в дальнейшем применить артиллерию для борьбы с оккупантами.