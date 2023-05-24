Міни вибухають перед танками: роботу УР-77 "Метеорит" показали на відео

Самохідна реактивна установка виробництва СРСР розчищає мінні поля, які облаштували ЗС РФ, для наступу Сил оборони України.

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Самохідна реактивна установка УР-77 "Метеорит", яка призначена для розмінування, виконує завдання у зоні бойових дій. Відео 24 травня опублікував Telegram Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України.

У ролику можна побачити, що танки не просуваються вперед, доки не відбудеться "зачистка" місцевості. Саме самохідна реактивна установка УР-77 дозволяє знищити небезпечні протитанкові міни. На відео зафіксовано, наскільки потужними є вибухи, які здатні ліквідувати важку техніку.

Завдання та функції УР-77 "Метеорит"

Самохідна реактивна установка УР-77 "Метеорит" створена радянськими конструкторами. Її завдання – розмінування території. Розроблена на базі самохідної гаубиці 2С1 "Гвоздика" та випускається серійно з 1978 року.

УР-77 має здатність створювати відповідні проходи в протитанкових мінних полях під час бою. Ширина такої "доріжки" становитиме близько 6 метрів, а довжина від 80 до 90 метрів. Установка може й розчищати протипіхотні міни. Техніка перебуває на озброєні не тільки в Україні, але й у військах Азербайджану, Сирії та Росії.

Нагадаємо, 23 травня Генштаб ЗСУ показав, як Дніпровська зенітна ракетна бригада відзначилася ефективною роботою зі знищення повітряних об'єктів ворога та ліквідувала соту ціль. Захисники неба з Дніпровської зенітної ракетної бригади змогли ліквідувати чотири таких ракети ЗС РФ та півтора десятка дронів-камікадзе, які запустили російські загарбники.

Також 22 травня у пресслужбі бригади імені Лицарів Зимового Походу показали, як артилеристи знищили колону окупантів. Щонайменше 10 одиниць техніки ворожих підрозділів тепер прикрашають поля Донеччини. Бійці 28 бригади імені Лицарів Зимового Походу мають намір надалі застосувати артилерію для боротьби з окупантами.