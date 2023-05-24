Сыграет важную роль: Скибицкий рассказал, что будет с Керченским мостом во время контрнаступления ВСУ

Начальник управления объяснил журналистам, что мост для оккупантов не только важный логистический объект, но и единственный путь отступления во время деоккупации полуострова ВСУ.

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В Главном управлении разведки при Министерстве обороны Украины рассказали, что произойдет с Крымским мостом во время освобождения полуострова. Об этом начальник управления Вадим Скибицкий рассказал в интервью медиа Welt.

По словам Скибицкого, Крымский мост может сыграть важную роль при освобождении полуострова, поскольку россияне могут его использовать для побега.

Начальник ГУР также отметил, что украинские военные при деоккупации Крыма не станут уничтожать мост, который соединяют полуостров с материковой Россией.

"Мы оставим его как путь отхода для российских оккупантов", — сказал он.

Скибицкий также напомнил журналистам, что каждый раз, когда в Крыму происходит взрыв, мост и так перекрывают.

Крымский мост — сооруженный объект, который соединяет Россию с аннексированным Крымским полуостровом. Он выполняет важные логистические и военные функции. Для ВС РФ мост являться важным объектом, который нужно усиленно охранять. Транспортный переход через Керченский ввели в эксплуатацию в мае 2018 года.

Заметим, что 24 мая местных жителей напугал Керченский мост, который внезапно задымился.

Напомним, 24 мая заместитель главы ГУР Минобороны Вадим Скибицкий рассказал о том, что в ведомстве считают физическую ликвидацию Владимира Путина первоочередной задачей. Он также добавил, что среди тех, кого хотят устранить украинские спецслужбы, есть глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

А 18 мая глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война была неизбежна, поскольку РФ начала подготовку к полномасштабному вторжению в Украину еще в 2007 году.